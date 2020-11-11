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友邦WHA發言挺台 遭主席制止

台灣新聞組／綜合11電
圖為瑞士日內瓦的世衛總部。（路透）
圖為瑞士日內瓦的世衛總部。（路透）

世界衛生組織大會（WHA）9日在布魯塞爾以視訊方式復會，美國駐日內瓦聯合國總部大使布蘭博格在會中發表談話，美國長期支持台灣有意義參與WHA，而WHA容許有些人將公衛議題政治化，美國呼籲WHA邀請台灣以觀察員身分參與WHA，讓台灣專家得以無限制參與世衛組織的技術會議及相關機構。

布蘭博格說，台灣在2009年到2016年曾以觀察員身分參與WHA，如今狀況沒有不同，除了台灣更換了民選領導人，這並非阻止台灣參與WHA的合理藉口。他呼籲WHO秘書長譚德塞邀請台灣以觀察員身分參與大會，參與世界衛生組織的工作。

昨天第二天議程，中華民國友邦貝里斯及史瓦帝尼發言挺台，卻遭挪威籍會議主席拉森介入，甚至強行打斷史國發言，搬出議程規則「提醒」在會議期間，會員國勿談觀察員問題。

對於台友邦所提有關台灣參與WHA案最後未能列入大會議程，衛福部長陳時中昨天說，這次會議是上次會議的延長，台灣沒有受邀是可以想像的，但參與國際組織是一步步來，每次都有些進步，政府會持續努力。

行政院長蘇貞昌昨在立法院表示，大多數國家都力挺台灣參加WHA，中國卻因為政治因素，阻擋防疫做最好的台灣貢獻經驗、智慧幫世界做好防疫，這非但是對台灣的打壓，也是對全世界的破壞，中國這樣做，只會引來愈來愈多的國家人民站出來譴責中國。

國民黨立院黨團也發出聲明，呼籲對岸當局若持續以任何形式打壓中華民國的國際生存空間，或以武力恫嚇台灣全體國民，只會讓兩岸人民的心理距離及實質關係愈拉愈遠。

陸委會昨以書面回應指出，在當前全球疫情嚴峻、國際社會廣泛支持台灣參與WHA之際，中共再次以其片面設定的「一中原則」阻撓台灣，充分證明中共將政治考量凌駕於健康考量之上，罔顧台灣人民健康權益，對此表達嚴正的抗議與不滿。

大陸外交部發言人汪文斌昨則表示，一個中國原則不可撼動，搞涉台提案不得人心，必將以失敗告終。

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