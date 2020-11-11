新聞評論／如果豬會講話 恐怕也覺得蘇貞昌煩死了

行政院長蘇貞昌到立法院施政報告八度遭杯葛。(取材自UDNTV)

行政院長蘇貞昌話題不斷，他本會期第八度赴立院施政報告受阻，因為國民黨 團杯葛，要求他先道歉再上台，並呼籲蔡政府因應美選結果暫緩進口萊豬；蘇貞昌繼昨天拿馬英九 說故事後，今天改拿國民黨道具豬作文章，聲稱「如果那隻豬會講話，一定也覺得煩死了」，其實，他的潛台詞應該是「反萊豬的人讓人煩死了」。

蘇貞昌八度赴立院施政報告都上不了台，確實讓他感到不悅，他在進會場之前就預知國民黨團策略，就先消遣藍營，指國民黨團一直杯葛讓立法院不能正常運作，訴求一變再變，每天抬著道具豬進出，如果那隻豬會講話，一定也覺得煩死了；蘇貞昌的話「笑果十足」，但最無奈的恐怕還是那隻道具豬，如果院長勇於認錯道歉，它又何須每天被抬進抬出？

其實，蘇貞昌近來談到萊豬，動輒請出馬維拉，越說越起勁，甚至到了「繪聲繪影」的地步，昨天還說美豬、美牛都是同一種萊克多巴胺，馬英九開放美牛進口八年了，台灣人吃美牛從1萬8000公噸吃到6萬4000公噸，也都沒事，而且馬開放的時候還沒有國際標準，現在蔡總統是依據聯合國頒布的標準，政府一定會明白標示及嚴格管理等等；蘇的話半真半假，穿插夾雜，雖然把故事說得行雲流水，但假的終究還是真不了。

可能是蘇貞昌一再重施故技，馬辦也不是省油的燈，每每對他的發言揪錯，今天特別點出馬英九2012年開放美牛之前，聯合國食品法典委員會在同年7月已表決通過萊克多巴胺殘留容許量，立法院同月表決通過修正食品衛生管理法，開放符合安全容許標準的萊克多巴胺牛肉進口，衛生署才於同年9月公布牛肉萊克多巴胺的殘留容許量，自此才有含萊克多巴胺美牛進口。

當年走過這些行政及法律程序，民進黨 無役不與， 蘇貞昌還是民進黨的黨主席，不可能不清楚，但蘇院長就是要在刻意在談話中夾帶一些「假訊息」，當然檢警是不敢辦大院長違反社維法，但是馬英九被坑多次，馬辦只能被動「每日一錯」的糾正，附帶批一下蘇貞昌又騙人了，一騙再騙、再騙成性，「騙完神明騙人民」。

奇怪的是，堂堂的行政院長，三不五時被說是一騙再騙、騙完神明騙人民，居然也不以為忤，寧非怪事？

其實，蘇貞昌院長說「如果那隻豬會講話，一定也覺得煩死了」，也許讓道具豬覺得煩的人，還不一定是國民黨團立委，而是一再在公開談話中夾雜假訊息，屢被揪錯也不改其樂的蘇院長；蘇院長除了對蔡總統上推特說成致電肯道歉之外，其餘免談，民眾不煩，恐怕道具豬也煩了。