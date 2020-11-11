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白宮易主 台民團籲重新協商萊豬進口

記者吳姿賢、劉宛琳／台北11日電
因不滿行政院長蘇貞昌未對政府放寬含萊劑美豬進口道歉，國民黨立法院黨團總召林為洲（前左5）與立委江啟臣（前左6）、賴士葆（前左4）等黨團立委10日持續杯葛議事進行。(中央社)
因不滿行政院長蘇貞昌未對政府放寬含萊劑美豬進口道歉，國民黨立法院黨團總召林為洲（前左5）與立委江啟臣（前左6）、賴士葆（前左4）等黨團立委10日持續杯葛議事進行。(中央社)

萊克多巴胺豬肉明年開放進口，民間團體昨呼籲，美國大選後是重新協商萊豬進口的時間點，應立即重做健康風險評估，採取新的科學證據為基礎，重新向美方溝通萊劑的健康疑慮，並暫緩開放萊豬的所有行政命令。

民間反瘦肉精毒豬聯盟發言人李建誠指出，11月22日將上凱道遊行，蔡政府和國會應取得共識暫緩萊豬政策，待新的完整風險評估出爐再與美方協商，若執意開放對健康、產業皆有重大影響，台灣人民會將責任指向完全執政的民進黨政府。

生產萊劑的禮來公司前獸醫師程嘉華指出，萊劑具多重風險，對動物有明顯危害，今年6月美國動物法律保護基金會發表最新聲明，萊劑具有類似搖頭丸和安非他命的影響，讓動物出現震顫、緊迫反應，美國食藥署更收到無數民眾投訴出現各種身體不適的狀況。

程嘉華批評，馬政府時期開放萊牛規範有不盡完善之處，但民進黨執政卻是全面失守，包括安全容許值單位、牛豬分離、產地標示都一錯再錯；國產豬價格已開始受影響，而加豬、美豬價格偏低，也都有使用萊劑的風險，盼政府照顧豬農和畜牧產業。

此外，對於蘇貞昌說馬英九開放美牛進口八年，台灣人吃了也都沒事，馬英九辦公室反問，難道蘇貞昌不知道台灣民眾每年的豬肉消費量是牛肉的七倍，豬內臟消耗量是牛的200倍，馬政府從未開放美牛內臟進口，更遑論萊豬內臟；萊豬若真如蘇說的那麼安全，為何全球有160國都禁萊豬進口？

台灣 美國 馬英九

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