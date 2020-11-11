新聞評論／可當入戲的觀眾 勿當鬧場啦啦隊

民進黨立委蔡易餘多次在臉書力挺川普，也戴上支持川普的口罩。(取材自臉書)

儘管川普 仍拒絕承認敗選，但白登勝選大勢已定，並開始進行新政府人事布局和防疫戰略。在此之際，作為全球最大「川粉國」的台灣 ，挺川和反川民眾仍在持續叫陣，大批川粉甚至湧至美國在台協會（AIT）網站洗版，痛批民主黨「作弊」。同一時間，外交部稱AIT洗版是「機器人」所為，行政院長蘇貞昌則將蔡總統在推特發文恭賀白登當選說成「致電」；這些，在在為網民口水戰增添柴火，也反映了若干政府官員專業素養不足。

川普任內對台灣表現相當善意，台灣民眾因而對他懷抱好感，這是主觀感受的問題，無可厚非。但AIT是美國駐台常設機構，它代表的是美國政府，而非代表川普或共和黨。民眾跑到其網頁去鬧事是無聊舉動，絲毫無助於川普選情，當然更無助於台美關係。美國總統大選 最終須由美國選民決定勝負，台灣民眾作為觀眾，可以隨情節起伏而入戲；但若竟情不自禁跳到舞台上喧譁，那就是在鬧笑話。試問，換成是台灣的選舉，民眾會樂意看到外國人在場邊指點嗎？

台灣川粉從選前的亢奮到選後的失落，偌大的起伏變化，多少與民進黨政府的引導有關。姑且不論政府選前是否一味「押寶」川普，但不少黨政人士在言談中毫不遮掩對川普的支持，對支持者釋放了強烈的訊息。尤有甚者，親綠媒體不顧事實查核精神，一面倒地大幅渲染美國主流媒體拒絕報導的白登之子醜聞，甚至把白登說成「中國間諜」。偌大的訊息落差，加以真偽不辨，更助長綠營群眾「挺川反白」的情緒。其間，壹傳媒創辦人黎智英的個人助理西蒙遭外媒揭發，以一萬美元代價請人假造報告抹黑白登之子，西蒙隨即宣布請辭；但蘋果日報刊登了造假報告，雖然事後澄清卻未見隨後的更正。

10月底蔡總統召開國安會議，顯已意識到川普連任之路可能生變，因而宣稱政府向採中立路線。這是明智的作法，也更符合台灣的國家利益。然而，時間似已稍嫌太遲，因為台灣川粉的熱情已難以遏抑。直到美國開票日，民進黨還有中常委戴著川普口罩出席，立委蔡易餘更在其臉書留下「我川威武」的宣示。這樣大剌剌的表態，與其說是個人的暴衝或愚昧，也可說是赤裸裸表露了民進黨的主觀願望。然則，政治人物過度昧於形勢，終將使自己變成笑柄。

撇開綠營群眾的挺川情緒不談，更值得警惕的，是若干政府官員不經心失去的中立和專業。美國是台灣最重要的盟邦，政府官員談論涉美事務尤須謹慎，絕不可輕率。這兩日，海軍透露美國陸戰隊抵台進行合作訓練的消息；一經媒體渲染，立即變成美軍「協防」台灣之暗示，徒添名嘴及網民逞其口舌的談資。但許多不明就裡的淺薄談論，除了搧燃台灣內部的爭吵火焰，能對台海大勢有何撥雲見日的作用嗎？進一步看，美國陸戰隊抵台聯訓被大作文章，賦予這麼重要的意義；那麼川普突然在推特宣布開除國防部長艾思博，台灣國防部或外交部又要作何解讀？事實上，艾思博被開除，是因為他稍早拒絕出動軍隊鎮壓美國各地的街頭示威，若論民主或憲政精神，此舉豈非更暴露川普不值得尊重？

處理大是大非的大架構議題，不能從枝微末節著眼。遺憾的是，黨政若干部門近年處理內部爭議，卻常用這種「以小見大」的代入法來牽引民眾情緒，「最大川粉國」不就是這樣砌成的？包括蘇貞昌已二度出任閣揆，竟連蔡總統的「推文」和「致電」都分不清，其格局和見識隱然已令人嘆息。