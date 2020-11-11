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川普開除國防部長 陸專家：關注南海台海異常

台灣新聞組／台北11日電
國防部公布中共解放軍進入我西南空域活動情況，10日上午一架運-8反潛機進入台灣西南防空識別區。(圖：國防部提供)
國防部公布中共解放軍進入我西南空域活動情況，10日上午一架運-8反潛機進入台灣西南防空識別區。(圖：國防部提供)

美國總統川普宣布開除防長艾思博，由國家反恐中心主任密勒接任，大陸官媒環球時報形容其舉動令人擔憂，因為中美軍方剛舉行了首屆危機溝通工作組會議，同意兩軍之間保持危機溝通、預防和相關管理工作機制；接下來，中國應高度關注南海、台海是否出現異常動向。

報導引述軍事專家認為，當前美中之間是否會發生軍事衝突的機率仍然是低的，但如按極端思路推想，不排除川普會再拿中國做文章，為白登留下爛攤子，達到一石二鳥的目的。他認為接下來應高度要關注南海、台海是否出現異常動向。

報導也引述中國外交學院教授李海東表示，總統在任職期滿前解雇國防部長是非常罕見的。他指出，川普透過這種方式向外界證明，他在選舉受挫後依然堅信自己是擁有實權的總統。

李海東還說，接下來令人擔憂川普是否想利用軍隊，來確保他繼續留在白宮，或者將他認為不公平的選舉結果推翻，因此也不排除在剩下的70天內，川普可能會以粗暴的方式拒絕離開白宮。

共機再度擾台

國防部昨天發布共機動態，一架運-8反潛機10日上午侵犯台灣西南防空識別區（ADIZ），空軍派遣空中兵力應對，並實施廣播驅離、防空飛彈追監；這也是9月16日來，共軍第37度擾台。

另外，專門記錄軍事機動態的推特帳號「飛機守望」（Aircraft Spots）日前發布消息稱，兩架美軍B-1B轟炸機8日自關島安德森空軍基地起飛後，飛過台灣南部空域，進入南海，一度相當接近主權爭議高度敏感的南沙群島。

美軍先前頻繁在南海派出偵察機，本次卻派出B-1B轟炸機，這款機型可以掛載核武，也具備超音速突防能力，因此陸方認為威懾意味更濃。

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