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白登上台美中情勢生變？ 學者：端看北京動向

記者陳熙文／台北10日電
白登將入主白宮，各界都在關心接下來美中關係的競合。(路透)
白登將入主白宮，各界都在關心接下來美中關係的競合。(路透)

美國總統大選結果出爐，由民主黨候選人白登勝出，將於明年入主白宮，各界都在關心接下來美中關係的競合。對此，布魯金斯印度計畫主任Tanvi Madan認為，北京政府接下來數個月的動態，將影響白登團隊的對中態度。

民進黨立委何志偉今首度在立法院和布魯金斯研究所（Brookings Institute）與斯沃斯莫爾學院（Swarthmore College）透過網路連線舉辦研討會，探討在美選結束後台灣將面臨的政局變革。

而白登上台後，由於美國內政問題加劇，包括疫情、經濟復甦，以及種族矛盾等，與中國的關係是否產生變化，甚至和緩？包括布魯金斯中國戰略計畫主任杜如松（Rush Doshi），以及布魯金斯歐美中心主任Tom Wright，皆同意美中關係已然進入競爭關係，但也認為白登團隊無意讓兩國競爭（competition）升級至對抗（confrontation）。

Tanvi Madan則認為，白登的對中政策，也將取決於北京政府接下來的動向，倘若中國方面釋出善意，也可能被視為增進雙邊關係的契機。

此外，Tom Wright指出，白登與川普不同，對於國際上多邊體系的合作很重視，這是跟川普不一樣的地方。白登非常肯定民主價值，在價值脈絡之下可以看到民主可以發揮的地方。

Tom Wright認為，在美台關係上，白登政權對台灣有利的一點是他尊重國際多邊合作，有利於幫助台灣納入全球體系，特別在全球公衛方面又是台灣強項，由尊重多邊體系的白登領導下，台灣有更多機會。

杜如松則表示，美台關係不會因為選舉結果有所變動，因為國會兩黨都一樣支持台灣的聲音。過去一年來美台關係有很大的進展，也是受到兩黨支持。比方說軍事上的支持，以及意識到台灣在國際空間受到的打壓。

何志偉則表示，英國首相Boris Johnson提出將G7擴張為10個民主先進國家D10以後，他認為台灣在今年疫情中的好表現，已讓台灣做好準備成為D10+1國，而未來在印太戰略、南海自由航行權議題中，台灣也將扮演更積極主動的角色。

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台灣 白登 美國總統大選

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