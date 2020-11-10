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經社促統、以武逼和…陸委會：北京恐加大「統一進程」

記者賴錦宏／台北10日電
陸委會主委陳明通9日列席立法院內政委員會備詢。(中央社)
陸委會主委陳明通9日列席立法院內政委員會備詢。(中央社)

陸委會主委陳明通昨在立法院就「美國大選對兩岸關係之影響」做專題報告指出，北京方面應會審慎評估美方內部情勢，並重塑雙方關係發展趨勢。中共對台政策不會受到美大選結果影響，將藉可能發展，策略迂迴或加大操作「統一進程」，例如「經社促統」、「以武逼和」等統戰和強制作為。

陳明通表示，美國大選後，美中長期競爭態勢不變，雙邊衝突局勢或將暫時趨緩；未來美中關係發展將影響區域安全及世界政經格局。北京方面應會審慎評估美方內部情勢，並重塑雙方關係發展趨勢。

陳明通說，近期中共持續在台海周邊軍事滋擾、操作武統論調，批判美台合作等；未來仍將加大操作「經社促統」、「以武逼和」的複合式統戰與強制作為，強迫台灣接受其設定的政治框架。

陳明通並且強調，美國對台政策十分清楚，美國不會因為任何人當上總統而產生改變。他強調，台灣愈來愈被世界肯定，川普是單邊主義，白登是多邊主義，為的都是美國國家利益。台灣利益和美國國家利益是高度重疊的。

陳明通表示，美國是台灣維護台海和平最重要的合作夥伴之一。美國兩黨、行政部門、國會及美國人民長期支持台灣；近年台美關係長足進展，美方持續對台軍售、通過諸多友台法案及進行多領域合作。未來台美關係仍將在共同理念價值上，在經貿、科技、安全、防疫等國際合作領域，持續為區域安全繁榮等共同利益深化合作。

被問到美國政權交接期間，兩岸會不會發生大規模軍事戰爭，陳明通表示，「不至於」。至於中共會不會打東沙和東引，他則回答「建議去請教國防部」。

美國 台灣 中共

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