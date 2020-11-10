不管誰當選 國安局：美仍會走向「遏中友台」

國安局長邱國正9日到立法院備詢時表示，美國總統大選後，雖狀況比平常嚴峻，但身為國安單位不能跟著喊危險，要注意的是對岸有沒有異常動作。(中央社)

白登 當選美國 總統，國安局長邱國正昨天在立法院表示，美方不管哪個黨當選，整體來說還是會走向「遏中友台」，但兩岸問題台灣 需自助再天助，不能再依賴其他國家。他認為兩岸風險現在更加嚴峻。

針對美選，邱國正證實，國家安全會議已開過兩次會議，並表示台方重點放在兩岸、台灣問題與美中狀況，國際上則關注美中貿易戰走向。

邱國正昨天列席立法院外交及國防委員會，就國安局明年度預算案備詢。邱國正說，白登對中國政策如果有調整，兩岸關係可能會稍緩一點，但「我不這樣認為」，因為動作還沒出來，國安局判斷是「都有可能」；最不利的狀況是，美國與中共關係和緩後，中共因此傾全力對付台灣。

美國大選白登陣營宣布勝選，川普政府進入看守階段，難有軍事作為，朝野立委關切從現在到白登宣誓就職的兩個月期間，「中國大陸若要趁此時動手解決台灣問題，台灣會承受多大風險？」

邱國正表示，兩岸最近狀況比以前緊張，而中共從未放棄武力犯台，台灣一直承擔很大的風險，從來沒有減輕過，現在更加嚴峻，內部會將最壞狀況作最好準備，並防止共軍持續增加的越界舉措變成常態。他說，任何預想狀況都有對應措施，而不管是國防部計畫或國安局的應對方法，「一定有」。

學者：美對台軍售「回不去了」

另外，國策研究院昨也邀請學者座談分析國際新局。中研院歐美研究所研究員林正義認為，白登就任後，可能會結束川普在國際組織「退群」行動；美國對中關係必定有所調整，但白登傾向用外交而非軍事手段，以協商而非單邊主義推動多邊國際組織參與，相當程度可帶給北京領導人一段長時間的喘息；在這思路下，白登會避免美中新冷戰，螺旋式下降的關係應可止住，但人權議題會比川普更堅持，對中政策則比歐巴馬更強硬些。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲則認為，在現行的脈絡下，美國對台軍售不會改變，甚至可以說「回不去了」。