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洪秀柱：民進黨押錯寶推給機器人 以為白登好騙？

記者劉宛琳／台北9日電
國民黨前黨主席洪秀柱。(本報資料照片)
國民黨前黨主席洪秀柱。(本報資料照片)

白登贏得第59屆美國大選。國民黨前主席洪秀柱在臉書表示，她對台灣未來的處境感到憂心，因為大家幾度呼籲民進黨保持中立別押錯寶，結果民進黨置之不理，還把責任推到「機器人帳號」身上，到底是低估了台灣人的智商，還是真以為白登未來的執政團隊都這麼好騙？

洪秀柱說，前兩次的「護憲保台」論壇當中，已經幾度呼籲民進黨政府不要「押錯寶」，對於他國的內政應保持中立、尊重，但很可惜的是這些建議並未被民進黨政府重視，從11月4日美國大選開票至今，民進黨民代及多位親綠人士、意見領袖，紛紛在社群平台或政論節目中大放厥詞，這些言論難道真與民進黨的路線毫無半分關係？相信全台灣的民眾都看在眼裡。

洪秀柱說，姑且暫不提綠營網軍「出征」AIT的行徑、以及親綠網紅的可笑言論，這幾天光是民進黨籍的市議員、立委，就有許多人光明正大的直接在臉書上替川普加油，高喊「認清事實：美國總統是川普」、「票在箱底」、「我川威武」；更有民進黨籍的大老在臉書發文批「白登當選是一個災難」；民進黨籍的前黨工名嘴，也直接在臉書上鐵口直斷川普不是大贏就是小贏。

洪秀柱說，更令人費解的是，上周就有民進黨籍的中常委戴著川普的口罩去開中常會，這些難道都不算「押錯寶」的胡亂表態嗎？難道這些人和蔡英文總統，都不了解政黨政治的結構下，黨籍政治人物所應負的責任？還是民進黨政府已經窮到只能梭哈、押寶川普？

洪秀柱強調，國民黨從立院黨團到黨中央，都已多次向蔡政府提醒亂押寶的結果將重傷台灣，民進黨政府不僅置之不理，甚至變本加厲的放縱黨籍人士亂開砲，事後再把責任全部推卸到「親共人士」、「機器人帳號」身上，到底是低估了台灣人的智商，還是真以為白登未來的執政團隊都如此好騙？

洪秀柱說，民進黨政府可以繼續把過錯推給國民黨、推給對岸、推給所有不順他們心意的人，但未來蔡總統還有三年多的任期，萊豬、軍售、國際貿易這些重大議題都與美國未來的執政當局息息相關，她希望民進黨政府懸崖勒馬、回頭是岸，盡快研擬出因應措施、調整路線，不要將全台人民的利益棄之不顧。

民進黨 台灣 川普

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