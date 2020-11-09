新聞評論／推特說成致電 蘇貞昌不精確或欺騙？

行政院長蘇貞昌8日受訪時指蔡英文總統致電祝賀白登，政院隨後澄清。（記者張睿廷／攝影）

民主黨總統候選人白登 贏得美國大選，各國紛紛發電致賀，蔡英文總統也搶在白登發表演說前上推特 祝賀當選，並轉貼白登年初恭賀她連任的貼文，以示「互動往來」；只是，行政院長蘇貞昌8日上午受訪時，竟稱蔡總統有通電祝賀白登，不多久行政院發言人趕緊澄清，指蘇的意思是蔡總統已用推特文恭賀白登與賀錦麗當選，並非通電話。

蘇揆的官威何其大，發言人何敢在蘇院長受訪後不久就澄清院長的談話，要不是事關重大，蘇院長又何能忍受下屬「澄清」他的談話，發言人屢為長官善後時不時就要使出髮夾彎，也夠為難的了。

只是，令人納悶的是，美國大選受全球矚目，處在美中博弈最前線的台灣更是繃緊神經，在美國媒體紛紛報導白登的選舉人票超過270票門檻後，蔡總統一早就邀集蘇貞昌及國安外交相關部門首長召開會議，並與駐美代表蕭美琴聯繫，就目前情勢進行「充分討論」後，怎麼會後蘇院長受訪發言會如此不精確？難道上推特和通電話很難分清楚？還是大內宣習慣了，就是要把上推特說成通電話？

其實，民進黨 政府一路押寶川普，路人皆知，但選舉結果還是要尊重美國人民的選擇，如何重新調整策略因應新局，才是重中之重，熟知外交事務者都很清楚，蔡英文極欲複製四年前和川普通電話取得外交突破，但電話能不能打得通，主客觀因素極其複雜，需要細膩的部署運作才行，蔡英文在推特上祝賀白登當選，並貼出年初白登祝賀她連任的貼文，這只是鋪陳的一部分，豈能像蘇院長夸夸其談，雙方電話就能接通？

蘇院長已是回鍋的閣揆，自然熟悉國家及外交處境，不可能不諳此理，而且一早他和總統開國安會議，應該不會不知道總統上推特致賀，如果是通電話這等大事，新聞早就炒翻天了，如果蘇院長明知總統一早是上推特貼文而刻意說成致電祝賀白登當選，那麼，蘇院長被朱立倫辦公室指為魚目混珠、欺騙成習慣，實在也不冤枉。

更讓人驚訝的是，正當國際局勢丕變，政府應多用腦力亟思策略以應付瞬息萬變的世局之際，竟有民進黨黨務高層透過媒體放話，指蔡總統用推特祝賀轉貼白登年初恭賀她連任的貼文，就是要攻破在野黨的「押寶說」，並直言國民黨勢必會推翻放寬美豬牛政策，證明藍營不只反川普、反白登更反美云云；民進黨黨務高層這等心思，也真是到了登峰造極的境界了。

回想八年前，馬政府開放30月齡以下的美牛進口， 當時在野的民進黨抗爭何只激烈，甚至以「毒牛」來形容美牛，當時國民黨又何曾說民進黨是反美？如今民進黨全面開放美豬美牛，真要說毒，比起國民黨何只百倍，為了掩飾美國大選押寶的錯誤及荒謬，民進黨和白登陣營關係搞僵，連民進黨高官都不吃美豬，就用最廉價方式歸責國民黨，但美國人吃這一套？台灣人民吃這一套嗎？