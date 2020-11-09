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蔡英文轉發白登推文祝賀當選 破除押寶說？

台灣新聞組／台北9日電
美國總統大選，白登勝出。蔡英文總統（圖，本報資料照片）8日轉發白登於今年1月祝賀蔡連任的推特貼文，藉此祝賀白登。蔡英文這個動作，也被視為試圖破除在野黨所謂「押寶說」。
美國總統大選，白登勝出。蔡英文總統（圖，本報資料照片）8日轉發白登於今年1月祝賀蔡連任的推特貼文，藉此祝賀白登。蔡英文這個動作，也被視為試圖破除在野黨所謂「押寶說」。

美國總統大選揭曉，蔡英文總統及副總統賴清德昨天都藉由推特祝賀總統、副總統當選人白登及賀錦麗。黨政高層表示，昨天一早，蔡總統邀集了行政院長蘇貞昌及國安與外交相關部門首長召開會議，並與駐美代表蕭美琴聯繫，就美國大選情勢進行充分討論。

蔡英文昨天轉發白登於今年1月祝賀蔡連任的推特貼文，藉此祝賀白登，並期待台美持續攜手合作，促進彼此的友誼並貢獻國際社會。蔡總統這個動作，被視為試圖破除在野黨所謂「押寶說」。賴清德也說，很感動看到賀錦麗成為第一位女性及亞非裔美國副總統。

總統府發言人張惇涵表示，除了透過推特表達祝賀，府方將另再以妥適的方式向勝選者表達祝賀，並於適當時間、以適當方式，表達蔡總統與政府對於國際相關情勢之看法。

對於美國政府將換黨執政，黨政高層表示，預料台美雙方對放寬美豬牛及美對台軍售政策都將持續。

另外，國民黨主席江啟臣昨天也祝賀白登及其副手賀錦麗當選美國總統與副總統，並表示國民黨期待美國在白登的領導下，與中華民國持續互惠合作並強化夥伴關係。

民眾黨也發表聲明，盼台美友好互信，能夠持續；並希望蔡總統向美方重新表達台灣民眾對食安關切，不要輸入含有萊劑的美豬來台。

台南市長黃偉哲認為，對民主、共和兩黨，台灣應是平行交往，藍營不需要拿兩黨關係「出口轉內銷」，在國內作為黨同伐異理由；與美國任一黨平行交往，對台灣來說才是最大利益。

美國總統大選 白登 台灣

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