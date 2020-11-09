白登當選 經濟部：拚年底台美經貿對話

美國務院次卿克拉奇（左）9月中訪台，接受蔡英文總統（中）宴請。（圖：總統府提供）

對於美國 大選結果，經濟部政務次長陳正祺昨日表示，白登當選台美關係會持續深化，而台灣 解除萊豬進口障礙，獲美國跨黨派議員支持洽簽台美雙邊貿易協定（BTA），同時台美貿易暨投資架構協定（TIFA）也是BTA重要基石，未來復談TIFA的機會很高。

外界關注台美高階經貿對話何時召開？陳正祺表示，日前國務院次卿克拉奇訪台時，雙方有進行初步溝通，台美雙方都期待年底前能夠召開。

經濟部長王美花上周也多次重申，台美在戰略、經濟以及供應鏈上的合作，已證明台美關係會持續深化，美國政黨輪替，台灣方面也會與新執政團隊接觸，做台灣應該做的工作。

王美花也表示，台美現有合作關係持續，像是落腳台中的F-16維修中心就是台美航太產業合作的例子，未來不會改變；且近期對台軍售案，無論共和黨、民主黨 跨黨派都給予支持，也是台美關係友好的展現。

陳正祺說，儘管川普連任總統失利，但政策不會一夕翻盤，未來台美經濟對話仍會持續溝通，經濟部抱持審慎樂觀態度。對於區域經貿合作，陳正祺表示，美國民主黨智庫有重返跨太平洋夥伴全面進步協定（TPP）的聲音，美國身為泱泱大國，要加入區域組織一定是整體考量，後續可以再觀察；至於台灣仍持續爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），機會在台灣整體地位、優勢提升，以及製造量能、智慧財產保護等方面的努力，政府會續爭取。