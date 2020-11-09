美大選過後…工商界：兩岸關係緊繃變和緩

工商協進會理事長林伯豐。（本報系資料照片） 楊宗穎

美國 民主黨總統候選人白登 贏得大選，台灣 各大工商團體代表，包括中華民國工商協進會理事長林伯豐、全國工業總會祕書長蔡練生、全國商業總會理事長賴正鎰昨日都認為，白登上台後，對於美中關係的處理方式會比川普更理性，台灣夾在兩強中間，今後兩岸關係將比過去更和緩。

三三會理事長、金仁寶集團董事長許勝雄也認為，川普與白登的做法、路線可能有差異，但美中之間強權的對立是不會改變的。白登手法比較細膩，可能比較溫和一點，但基本上「修昔底德陷阱」局勢不會變。

林伯豐重申，台灣在亞太地區政治及地緣上有一定的角色，不需要一味地討好美國，「台灣可以親美，但是必須友中」，應該站在國家立場思考最大的利益。

蔡練生表示，白登當選美國總統後，美國的反中大戰略並不會改變，但是白登的做法應該會比較溫和。台灣不論是政治、經濟與國防都與美國關係密切，再加上台灣在亞太地區地位也重要，因此台美會維持過去一樣的親密關切。

蔡練生分析，白登當選總統，全球經濟應會回復到過去的多邊架構。此時台商的產業布局，在美中貿易關係和緩之後，疫情成為台商較需考量的重點，台商為了分散不同地區的投資風險，將採取多彈性的多元布局策略。

賴正鎰表示，白登更理性處理美中關係，應該不會像川普一樣，太過激進操弄兩岸關係，今後兩岸的經貿往來，應會比過去四年進一步的恢復交流。