白登當選 黨政高層：美豬牛開放、對台軍售不變

黨政高層預料，台美雙方對放寬美豬牛及美對台軍售政策都將持續。(本報資料照片)

美國 民主黨候選人白登 當選總統，美國政府明年將換黨執政，黨政高層預料，台美雙方對放寬美豬牛及美對台軍售政策都將持續。

黨政高層分析，在白登當選後，可以預料的是，國民黨 勢必企圖推翻放寬美豬美牛進口政策。如果國民黨大打「反美豬」，這無疑是國民黨送給白登的「第一項大禮」，也證明了國民黨不只是「反川普」，也是「反白登」，更是「反美」。從前總統馬英九日前大動作舉行「馬習會五周年研討會」再次老調重彈「九二共識」來看，國民黨更是「押寶中國」，「押中反美」儼然成為國民黨的路線。

黨政高層也提醒，不要忘了從前總統陳水扁到馬英九，都對美方做出過承諾，這段期間，也橫跨了小布希、歐巴馬政府兩個美國不同政黨的執政。簡言之，美國政府對此議題的既定立場，不可能因為政黨輪替而改變。而這在上周國民黨智庫舉行的記者會上，總統府前秘書長楊進添也就已經公開表示，美方關注的焦點，是台灣是否能夠履行承諾，重建台美之間的經貿互信。

至於美對台軍售，黨政高層也指出，川普政府在上任後，陸續發布10批次的軍售案，其中也包含部分主動防禦性質的武器，這一方面顯示美國政府不採取過去「包裹式」的方式，而是採取軍售「常態化」的政策方向；二方面代表美方對蔡政府不會挑釁的信心；第三方面，美方甚至在大選期間及投票日當天，陸續發布軍售訊息，顯示出美國政府不會因為選舉而有所停擺，美國主流民意對台灣的支持也不會改變。

最重要的是，軍售案必須由美國國會同意，過去，民主黨的國會議員都支持對台軍售需求，預料對台軍售將會持續，並且幾項重要及提升不對稱戰力的軍售案也已經通過。

雖然從短期來看，民主黨的對外貿易政策尚未完全形成，新政府的人事任命也須待時間完成，但從美國國會部門跨黨派、相關智庫，以及親近白登的幕僚等支持台灣跡象顯示，台美貿易關係預計也可持續穩健推進。