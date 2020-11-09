祝賀白登當選「推文說成致電」蘇貞昌道歉了

行政院長蘇貞昌9日出席車輛研究測試中心成立30週年慶時，針對蔡總統推文祝賀白登當選美國總統，他口誤說成致電，表示道歉。(記者劉明岩／攝影)

在白登 宣布當選下任美國 總統後，行政院長蘇貞昌昨天曾說， 「總統親自致電白登」，事後行政院趕緊澄清，其實總統沒有打電話，而是透過推特發文道賀，國民黨因此要求他道歉。蘇貞昌今天上午出席車輛研究測試中心成立30週年慶，接受媒體採訪時，回應說：「是推文，是我講得不夠清楚，真的很抱歉。」

來源：聯合新聞網

蘇貞昌說，他是習慣性用語啦，就是以前，凡是賀電、電話、通電，都叫電，他應該講清楚一點，這應該叫推文，是他講得不夠清楚，真的很抱歉。

至於白登總統當選，台美雙邊貿易協定（BTA）簽署時程，會不會因為政黨輪替，然後方向會有所改變呢？蘇貞昌說，臺灣和美國之間的貿易非常重要，不只是在蔡總統領導下，這些年臺美關係愈來愈好，大家也看到美國的部長級，甚至於更高層次的官員突破幾十年來的羈絆，現在紛紛來臺灣訪問。

蘇貞昌說，台灣 和美國之間的貿易愈來愈重要、愈來愈多，兩國之間的貿易高達2兆4300多億台幣，這是彼此非常互利互惠的貿易夥伴。所以兩國之間增加各種貿易方面的彼此合作，跟彼此有各方面的協議，對兩國都是好處，所以台灣會繼續往這一方面來努力。

蘇貞昌強調，美國經由民主產生的總統，也會以美國全國的利益，以及國際間的責任，一定也會往這方面來努力，相信在蔡總統和美國新的總統領導下，兩國之間的關係會愈來愈好。