白登當選 藍擬邀蔡政府專案報告

國民黨立法院黨團總召林為洲。(本報資料照片)

美國 民主黨總統候選人白登勝選，國民黨 立法院黨團總召林為洲昨天表示，因應台美中新關係，將邀「蔡政府」到立法院專案報告，並主張暫緩萊豬進口。行政院表示，若朝野黨團做成專案報告決議，政院當然尊重。

林為洲表示，台美中新關係涉及總統職權，照理應是邀請蔡英文總統到立法院國情報告，但民進黨 一定不肯，如果這樣，「至少行政院長蘇貞昌要來立院專案報告，國民黨也可以接受」。

林為洲表示，蔡政府期待川普連任是路人皆知，結果卻是白登勝出，許多原來政策能否持續，外界既關心又擔心，蔡總統若能來國會報告也能安定民心。他提到，蔡政府宣布開放萊豬進口就是希望能談雙邊貿易協定（BTA），現在白登上台，美國政府還要交接，到美國查廠因疫情恐來不及做，眼看明年元旦就要進口萊豬，談判看似遙遙無期，對台灣不是很吃虧？希望暫緩萊豬進口，重啟和美國新政府經貿談判。

民進黨團書記長莊瑞雄認為，國民黨團杯葛行政院長施政報告多時，如今要如此「不著痕跡」地讓蘇貞昌上台，考考他對國際情勢是否嫻熟，不失為一個好議題。

時力黨團總召邱顯智說，立法院長游錫堃召開朝野協商後可以討論；但他不明白，國民黨團仍在杯葛蘇貞昌上台施政報告，現又要求政府專案報告的意義是什麼。

不過，立院聯席委員會本周三、四將再度審查萊豬相關行政命令，傳出民進黨團已提案保留送院會處理，本周極可能出委員會。林為洲表示，要看當天會議狀況，就算出委員會，也不會就此結束。

行政院發言人丁怡銘表示，國民黨團訴求一變再變，但若立院朝野做成決議，政院當然尊重；正當國際局勢變動、第二波疫情蔓延此刻，國民黨若真關心國家發展，應該停止杯葛，讓蘇院長施政報告。