兩岸「熱對抗」陸方撤銷政治紅利 赴陸台師紛返台

實踐大學前校長陳振貴表示，有一位專門仲介台師前往大陸大學任教的業者告訴他，近一年來，業務少了五、六成。（本報資料照片）

中美貿易戰、疫情 及兩岸關係緊張，大陸大學對台師補貼漸少、陸校嚴格把關台師授課內容，以及民進黨政府不希望兩岸往來等因素，近來已有不少台師放棄大陸教職，選擇回台。但專家表示，因為台灣 少子化相當嚴重，回來要找大學教職頗困難。

中國 時報報導，兩岸關係恐走向「熱對抗」，陸方也逐漸撤銷相關政治紅利，台師在陸津貼也減少。一名在大陸中部省份某985大學任教的台師提到，民進黨執政後，在陸從事人文社科類教研工作因此嚴重受限；「這對研究者來說是不樂見的，哪怕是大陸本地學者也是私下抱怨。」他考量先在大陸大學升等，同時等待回台任教的機會。

這位台師直言，他個人成長背景使他有著中國情懷，而任教的陸校環境不錯，教學氣氛並不政治化，但他仍感覺自己是「過客」，有機會還是想回台。不過在台灣謀得大學教職太困難，且當前仇中意識形態在台瀰漫，台師就算回到台灣，大多不敢表明，深怕被貼上「紅色標籤」，被當成共諜。

據報導，另一名已在公立頂大任教的返台台師說，2016年蔡政府上台後，台師在大陸的言論、地位都變得很緊張，其中包含主管要求、同儕氣氛等，都比過去更敏感，很多事情不能公開講，課堂更無法公開談兩岸關係。

該名教師提到，在諸多學科當中，特別是人文社科類在大陸從事教研最受限。該名教師也提出另一項台師返台原因，在於疫情讓未來充滿不確定性，不想與家人分隔兩地，而選擇回台。

報導說，實踐大學前校長陳振貴表示，有一位專門仲介台師前往大陸大學任教的業者告訴他，近一年來，業務少了五、六成，現行局勢下，沒有台灣年輕博士要西進，只剩原本已經西進的台師，因為跟大陸學校合約到期，他們幫忙轉介到其他學校去。

全國私校工會理事長尤榮輝說，原本西進的台師回來了，同時台商也返台設廠，尤其不少是高科技廠商，對博士等高階人力有需求。他告訴年輕博士（尤其是理工領域），不要只想進大學任教，將眼光放到業界去，或許更有機會。