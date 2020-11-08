AIT臉書被台灣川粉「出征」 外交部：機器人攻擊

AIT臉書遭川普台灣粉絲出征，湧入大批留言。(取材自臉書)

美選開票情勢不利美國總統川普，美國在台協會（AIT）官方臉書 日前遭台灣 川普支持者洗版，外交部昨表示，留言攻擊不少出自機器人帳號，目的在利用美國國內選舉來製造台美間的矛盾或國內的混亂。

外交部表示，台灣民眾關注這次美國總統大選 結果，但仍呼籲務必理性、冷靜看待美國選舉，並呼籲台灣政治人物，停止利用進行中的國外選舉進行國內政治操作，甚至將AIT臉書網頁「被岀征」做惡意連結，只為將政府貼上「押寶」錯誤標籤。

不過，對於掌握多少機器人帳號，或是如何判別帳號有異常，外交部副發言人崔靜麟說，沒有評論。

民進黨立委王定宇在社群表示，這網軍帶風向作法，是企圖破壞台美關係，與日前WHO秘書長譚德塞遭中國網友反串留下歧視言論的模式雷同。

不過，公視董事候選人、第三社會黨發起人周奕成昨表達不同看法，他認為AIT被洗版其實沒那麼嚴重，雖然去留言的行為沒有必要，但不至於影響台美關係。

周奕成還說，應該要有人來寫 ake Case for Taiwanese Trump Supporters（為台灣川粉辯護），讓更多美國人理解這些台灣人的心情和理由。