「川普招數可預期」學者：對大陸而言 白登更難纏

文化大學大陸研究所教授周陽山。(本報資料照片)

美國總統大選 結果將揭曉，前總統馬英九昨表示，美國無論誰當總統，終究以美國國家利益優先，無論台灣 與美國關係如何緊密，中華民國的國家利益與大陸政策，也不可能與美國國家利益及其對華政策完全一致。文化大學大陸研究所教授周陽山表示，相較美國現任總統川普，白登才是中國 大陸真正難纏的敵人。

馬說，台灣的命運掌握在自己手中，如果唯美國馬首是瞻，受損的可能就是台灣利益，例如蔡英文總統為討好美國宣布明年元旦開放美國萊豬進口，造成民眾強烈恐慌與專家普遍反彈，台灣卻遲等不到台美「雙邊貿易協定」（BTA）洽簽即是一例。

馬英九表示，美國無法提供台灣安全的保證，即使是川普政府，也不會為了台灣輕易越過大陸設下的「一中原則」紅線；台灣不要在美陸抗爭中選邊站，以免淪為大國博弈棋子，讓台灣成為兩強鬥爭下犧牲品。

文化大學社科院院長趙建民說，蔡政府的外交策略根本稱不上「聯美抗陸」，應該稱之為「依美抗中」，但對完全依附美國的負面後果卻未加以思考，這只會對台海帶來更多風險。

周陽山分析，川普把大陸視為第一號人物，主張單邊主義，白登則把大陸視為次要人物，俄羅斯才是主要對手，支持多邊主義；儘管川普諸多政策不給中國大陸面子，但對中國大陸而言，川普招數可以預期，相對的如果是白登當選，中國大陸就真的碰到難纏的敵人，白登若以文鬥方式對付中國大陸崛起，大陸要傷腦筋。

政大外交系副教授黃奎博說，從國安會前秘書長邱義仁曾講「瘋子才搞台獨」、外交部長吳釗燮近期稱「目前不追求台美建交」，就可得知民進黨政府其實都知道美中台關係是有條紅線在的，每當快碰到紅線時，民進黨政府就會自己退回來，到選舉時再拿出來騙選民。