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白登再攀顛峰！29歲最年輕參議員到77歲最老總統

白登當選 蘇起：美中關係或重置 可能進一步推動BTA

台灣新聞組／台北8日電
美國總統大選全球矚目，更牽動美中台三角關係，台灣民眾也高度關注開票過程，且多數認為台美關係未來不會更差。（本報資料照片）
美國總統大選全球矚目，更牽動美中台三角關係，台灣民眾也高度關注開票過程，且多數認為台美關係未來不會更差。（本報資料照片）

美國大選後的國際情勢全球關注，國安會前秘書長蘇起昨天表示，若白登選上總統，他的對外團隊人才濟濟、更專業，白登會維持反中言詞，但美中關係或許有「重置」的機會；中央研究院院士吳玉山則提醒，就算白登當總統，只會改變中美衝突的形式和程度，兩大國的衝突不會消失。

長風演講基金會和台北論壇基金會昨天舉辦「美國總統大選後的東亞新局勢」，由長風基金會董事長江宜樺擔任主持人，吳玉山和蘇起發表演講。

蘇起以「美國大選後的兩岸關係」為題，指出白登將繼續維持反中基調，以競爭為主；雙方的軍力及戰備，為的是政治角力，不是流血；美中有重新和解，開啟戰略對話的機會。蘇起預測雙方將緩和貿易戰，美將強化盟國關係、重視國際組織、選擇性發動科技戰，並有可能進一步推動美台雙邊貿易協議（BTA）。

吳玉山說，美中衝突的根源是兩國權力轉移，中國作為崛起國挑戰美國霸權國地位，因此即使白登勝選，美中衝突不會減少，衝突還是有；不過戰略鷹派將壓倒經濟鷹派，美國會更重視戰略安全，改善與傳統盟友關係，在環保、氣候變遷、抗疫等領域，美國甚至可能尋求與大陸合作。

吳玉山認為，當兩強權力接近，緊張和衝突在所難免，台灣夾在兩超級強權的斷層線上，無法置身事外。

蘇起指出，若白登選上總統，他的對外團隊人才濟濟、更專業，白登會維持反中言詞，但美中關係或許有「重置」的機會，美中貿易戰也會緩和，民主黨對台灣也會遵守台灣關係法；但中共總書記習近平未來不會像過去那樣純粹防衛、被動，對於兩岸關係，白登若入主白宮，可較川普連任多拖一段時間，讓美中關係「重置」，但戰略上習近平不可能願意拖太久。

蘇起表示，若川普連任，會加強抗中、加速經濟脫鉤，推動西太平洋軍力的攻勢部署，把台灣變成美國印太戰略的一環，中共會被迫提前解決台灣問題；他說，川普連任對台灣來說會是個災難，很多事看起來似乎對我們很好，但其實很不利。

民調：逾半台人對台美關係樂觀

另外，對於美國大選與兩岸關係，中華亞太菁英交流協會昨公布民調顯示，47.1%的受訪者認為為中美關係會變好、52.8%認為台美關係會和過去四年一樣；半數的受訪者認為，未來台海局勢仍會維持現狀，但有20.8%的受訪認為會更加緩和，另有20.7%的受訪者覺得會更加緊張。

台灣國家政策研究協會諮詢委員董立文表示，民調結果顯示台灣民眾對兩岸跟台美關係樂觀，也看好未來國際局勢；他並指出，美國現任共和黨總統川普看似比較親台反中，但民主黨的白登仍比前總統歐巴馬抗中、防中，且對台灣友善。

美國總統大選 台灣 白登

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