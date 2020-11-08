九二共識被稱「舔共」 馬：馬習會我舔過他沒有？

「馬習會」五周年，前總統馬英九公開呼籲，中共應立即停止戰機擾台。(記者曾吉松／攝影)

兩岸關係陷入僵局，前總統馬英九 力主九二共識尋求對話，甚至促成蔡習會，但相關主張卻被說是舔共。馬昨天表示，他對舔共完全沒有興趣，「你看馬習會開了，我舔過他一下沒有？」強調與對岸互動，他努力做到平起平坐、尊嚴對等。

不過馬英九也坦言，以大陸目前的態度，如果台灣 不能接受九二共識，他們大概不會同意，但對岸的九二共識比我們小很多，只注意一個中國，沒有注意到各自表述，民進黨 則是無論怎樣都反對，目前要蔡習會確實不容易。

另外，馬英九也公開呼籲中共應立即停止戰機擾台，表示這種作法只會增加台灣反感，傷害台灣人民感情；要改善兩岸關係，要拿出善意與誠意，既然雙方都不願發生戰爭，就必須高度自制，避免擦槍走火。

民進黨立委羅致政表示，共機擾台已到很誇張地步，當前兩岸缺乏互信溝通，雙方都應盡可能克制；但他也提醒馬英九，近來是陸方提高擾台強度，台方並無任何軍事挑釁行為，不要錯怪蔡政府。國民黨立委呂玉玲則說，兩岸最大距離並非台灣海峽，而是不能建立善意、互信，共機繞台、飛越台海中線，對於建立兩岸互信毫無幫助；民進黨政府有責任拿出具體作法降溫。