蔡習會不會？台學者：就看蔡英文意志力

淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山。(記者林宸誼/ 攝影)

「馬習會」五周年研討會，淡江大學大陸所榮譽教授趙春山昨說，馬習會能成局，除了領導人強烈意志力，打開兩岸協商大門的通關密語就是「九二共識」；政大東亞所榮譽教授邱坤玄說，蔡政府總是指責不同意見者「怎麼不去罵中共 ？」但造成當今局面，改變的是民進黨政府，盼蔡政府盡快回到馬習會成果，促成兩岸和解。

趙春山是馬政府重要的兩岸政策智囊，也是馬習會核心幕僚。趙春山說，當初幕僚、智庫都評估，馬習會幾乎是不可能任務，但當領導人下定決心，就有排除萬難的可能。兩岸關係相當特殊，不同於任何國際高峰會議，蔡英文 總統若想和中共總書記習近平舉行「蔡習會」，也不是不可能，且亞太和平基金會董事長許信良也希望促成，最重要就是總統的意志力。

趙春山指出，「決策執行，一氣呵成」、「秘密協商，公開成果」是馬習會得以成行的另外兩個主因；最重要的就是運用九二共識作為「密語」，代表雙方心照不宣的理解，希望以創造性模糊，獲取創造性成果。最近大陸全國政協主席汪洋本來要跟立法院前院長王金平見面，最終卻告吹，如果當年馬習會也這樣搞，一定辦不成，兩岸多年來能保持這麼多的祕密很不容易。

不過，對於兩岸高層再對話，學者都不樂觀。淡江大學兩岸研究中心主任張五岳昨說，蔡總統任內，兩岸很難建立新共識或恢復對話談判，當然也不會有「蔡習會」；中華亞太菁英交流協會理事長范世平說，馬英九 盼「馬習二會」，但馬已非重要政治人物，他認為不會再有馬習二會。