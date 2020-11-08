馬英九促「蔡習會」重啟和平大橋 蘇嗆：不用會什麼會

行政院長蘇貞昌說，中國不要騷擾台灣、破壞區域和平，才是大國的責任。(記者許正宏／攝影)

「馬習會」昨天適逢五周年，前總統馬英九 基金會昨天舉辦研討會。馬英九說，期待兩岸能回到原汁原味的「九二共識」，為兩岸避戰與謀和，甚至希望促成蔡英文總統與中共總書記習近平的「蔡習會」，重啟被關閉的兩岸和平大橋。

行政院長蘇貞昌說，中國 軍機、軍艦一再騷擾台灣 ，中國不要騷擾台灣、破壞區域和平，才是大國的責任，「不用在哪裡會什麼會」；至於和台灣主流民意不符合的「會」，大可不必大聲嚷嚷、互相唱和。民進黨也指出，希望馬正視現實，不要再沉溺「九二共識等同兩岸和平」幻覺。

馬習會5周年 藍綠各自表述

國民黨昨天表示，「馬習會」完成兩岸領導人歷史性會面，兩岸1992年起以求同存異開展對話的政治基礎，還建立雙方領導人對等尊嚴、當面對話新模式，以及和平解決爭端機制。民進黨表示，兩岸時空背景早已不同，前總統馬英九勿再期待催生馬習二會，不要再沉溺於「九二共識等同兩岸和平」幻覺裡。

馬英九說，相較多買武器、多找友邦，兩岸不要想用軍事解決問題，要走政治途徑謀和，蔡習會是唯一能解除海峽危機的方法；蔡總統也有意思坐下來談，但若不主張「一個中國、各自表述」，看不出有這個機會。

他也說，為了台灣人民對和平的熱愛，蔡總統有什麼理由不能接受與中華民國憲法屬一體兩面的「九二共識、一中各表」，這個已被證明有效的方案？若不願回歸「一中各表的九二共識」，就應盡快提出可消弭兩岸戰禍的替代謀和方案。

馬英九說，讓台灣人民安心，是總統最基本責任，當初透過馬習會搭起兩岸溝通橋梁，當然不是只用一次，而是要讓能建立互信的兩岸領導人，都可由此通往和平大道。

國民黨表示，馬習會不是歷史的偶然，而是兩岸雙方歷經七年多努力、累積足夠政治互信後，才得以實現的成果，兩岸官民都應珍視馬習會的政治資產，從中獲得啟發。民進黨則說，馬習會紀念研討會只是一再凸顯，五年前的馬習會是馬單方面追求個人歷史地位，單邊押寶中國大陸的作為，卻未解開兩岸歷史的枷鎖。