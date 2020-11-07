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美國之音：白宮若易主 也不會讓台灣被中國控制

台灣新聞組／台北7日電
美國總統大選結果未明，台人對白宮若易主美對台政策走向是否生變感到焦慮。（本報資料照片）
美國總統大選結果未明，台人對白宮若易主美對台政策走向是否生變感到焦慮。（本報資料照片）

美國總統選舉結果情勢仍未明朗引發全球關注，一些台灣民眾對川普或白登當選、白宮是否易主、今後對台政策方向感到焦慮。美國之音報導表示，可以理解台灣人民為何焦慮，不過美國外交政策有延續性，台灣是美國利益所在，「就算改朝換代也不會讓台灣落入中國控制」。

美國之音報導，最近一個跨國民調顯示，台灣民眾有42%支持川普連任，對於川普與白登究竟誰勝，台灣民眾不僅關注，也擔心一旦換黨執政可能在對台政策上有不確定性。

「美國台灣觀測站」(US-Taiwan Watch)共同編輯、密蘇里大學政治學博士陳方隅在接受美國之音採訪時說，台灣人會有焦慮感是一定的，台灣「樂於見到川普政府將中國視為威脅」，因為對台灣人來說，中國「是台灣的生存威脅，也是敵人」，川普的看法與站在中國威脅第一線的台灣比較相近，自然會比較希望川普政府可以連任，「這是可以理解的一種心情」。

陳方隅說，「美國對中國政策的轉變其實是一個結構性的變化，」美中關係的本質已經發生改變，不再是過去3、40年來一樣的「賺大錢、發大財」交往接觸，因此台灣要做的是，無論民主黨或共和黨執政，都要在這種質變下爭取最大利益。

陳方隅說，台灣人民其實不用擔心美國對台灣的政策會有根本性的變化，因為「外交政策會有一定的延續性。」「對美國來說，它是不可能讓台灣被中共控制的，不管哪一個政黨執政這都是美國的根本利益，如果台灣被中共控制，那美國在太平洋的第一島鏈就完全丟掉了，中國就可以完全控制它在太平洋的出海口，所以美國是不可能會讓這些事情發生的。」

台灣 美國 中國

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