民調：若白登當選 5成2認為台美關係不變

白登若當選下一任美國總統，52.8%台灣受訪者認為台美關係將維持過去4年情況。(路透 )

美國總統大選 開票持續進行，一項對於台灣民眾的民調 顯示，若民主黨候選人白登 當選下一任美國總統，52.8%受訪者認為台美關係將維持過去4年情況，50%認為台海會維持現狀。

中央社報導，中華亞太菁英交流協會今天上午舉行記者會，公布「美國總統大選與兩岸關係發展」調查結果，並邀請多名兩岸關係、國際關係學者與談。

中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛指出，這份民調對於美中台三邊關係的提問，是以假設白登當選的前提進行。從民調中發現，有52.8%民眾認為台美關係將維持過去4年的情況、10.2%的民眾認為會變得更好，但仍有24.3%的人對未來4年採悲觀的態度。

王智盛指出，若進一步交叉分析會發現，政黨傾向為民進黨的受訪者中，有49.9%的人認為台美關係將維持現狀，政黨傾向為國民黨的受訪者持這樣態度的更高達55.5%；政黨傾向為民進黨的受訪者中，有6.4%認為未來會變得更好、國民黨有19.6%，而比例最高的是親民黨，高達33.4%。

至於白登當選後的美中關係變化，民調顯示，有47.1%的受訪者認為將會變得比現在更好、33.5%的人認為會維持現狀，僅11.2%的人認為會變得更差。數字顯示，民眾認為白登將不會像川普政府一樣對中國採取極限施壓，而是重拾政策穩定性及一致性。

台灣國家政策研究協會諮詢委員董立文分析，目前有些人將白登的外交政策與川普政府比較，指出白登不如川普親台、反中。但是白登是民主黨籍，所以應該要與歐巴馬政府的外交政策比對，才是比較正確的方式。

董立文說明，若從這個角度來看，現在的民主黨、特別是白登團隊的外交政策比起歐巴馬政府，更加防中、抗中，對台灣更加友善。

對於白登上台後，未來4年的台海局勢，民調顯示有50%的民眾認為會維持現狀、20.8%的民眾認為會更加緩和，另有22.7%的民眾認為將會更加緊張。

「美國總統大選與兩岸關係發展」調查於5至6日進行，共訪問1077名成年人，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.99%。