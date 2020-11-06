大選影響台美？蔡：保持密切往來 朱：綠與民主黨脫節

蔡英文總統5日透過臉書表示，在選舉結果揭曉之前，政府都會密切關注。(取材自臉書)

美國大選開票陷入膠著，對於未來台美關係，蔡英文總統昨天指出，台灣 政府和美國政府、參眾兩院、兩大政黨以及智庫、民間團體一直都保持密切往來；選舉結果揭曉前，政府會密切關注台海局勢，維持區域和平穩定，並積極確保股匯市穩定交易。

國民黨前主席朱立倫昨天則表示，政府不能單押一邊，後果可能是全民一起承受；台灣親美的立場，不論藍綠都一致，但民進黨與美國民主黨 有點脫節，基於中華民國、台灣的利益，大家應共同努力來重建。台北市長柯文哲說，美國是台灣最重要盟邦，美國政黨輪替也是常有的事，台灣要跟美國兩個政黨都保持友好。

外交部前部長楊進添也提醒說，美國大選後期，經美國媒體報導台方選邊站，民主黨總統候選人白登也看在眼裡，台方應加強與民主黨聯繫工作。

藍營質疑民進黨押寶川普政府，駐美代表蕭美琴無法與美國民主黨互動。蕭美琴昨天透過臉書表示，20多年來她一直跟民主、共和兩黨的朋友互動交往，赴美就任後更積極接觸，兩黨內都有很多支持台灣的朋友。涉外人士也說，2015年6月蔡英文競選總統時進入白宮拜會國安會及國務院，當時就是民主黨執政時期，且蕭美琴十多年前就與後來出任歐巴馬政府的副國務卿史坦伯格關係友好。

駐美代表處政治組長趙怡翔指出，對台灣最有利的做法，就是持續與美國兩黨交好朋友，畢竟美國是民主國家，政黨輪替一定會發生，以不分政黨的立場與美方交朋友只有利、沒有弊。

蔡總統昨透過臉書指出，大家都關心美國總統大選 的結果，「我們有信心，支持台灣已經成為美國主流民意和跨黨派的共識，我們會持續努力，強化美國主流民意的支持，促進台美關係基於共同的利益與價值，再進一步深化。」

蔡英文也說，過去一段時間，許多友台法案、決議，都在美國參眾兩院得到跨黨派支持；選後參眾兩院的席次雖然會有些變化，但對台的支持力道不會減少。

國發會表示，美國朝野對於美中貿易對抗都有強烈共識，台灣在全球產業供應鏈扮演重要角色，尤其資安、半導體具核心優勢，台美經貿合作未來會更緊密。