馬習會5周年研討會北京登場 汪洋出席

大陸全國政協主席汪洋。（新華社）

大陸今天上午於北京舉行「馬習會」五周年學術研討會，中共 對台二號人物、大陸全國政協主席汪洋將出席並發表談話，由於美國大選開票逐漸明朗，陸方是否藉此場合對下階段美中台關係表態，牽動台海局勢，備受關注。陸委會發言人邱垂正昨針對陸方將舉辦馬習會研討會，批評該研討會本質就是對台統戰。

這是大陸官方首度以「馬習會」周年名義舉行「學術研討會」，與會者包括大陸國台辦主任劉結一、海協會長張志軍等涉台官員，以及兩岸學者、台商幹部等近百人。會中將探討兩岸須在堅持一中原則的「九二共識」共同政治基礎下展開交流。

蔡政府上台後兩岸對話管道中斷，立法院前院長王金平昨分析，這是因穩定兩岸和平相當長時間，有「朦朧美」概念的九二共識沒有了；未來不是一定要九二共識，但須尋求兩岸都能接受的兩岸關係新定位，才可能恢復對話。

邱垂正昨在陸委會記者會表示，台灣 多數民意已堅定拒絕「一國兩制」，這是中共必須認清的事實。蔡總統在國慶談話中重申兩岸關係是雙方共同責任，中共領導人必須勇於承擔，改變處理兩岸關係態度，與台方討論和平相處之道。

據指出，大陸意在藉由紀念馬習會五周年，呼籲蔡政府放下意識形態，才能與大陸展開交流，同時也在提醒國民黨，要珍惜來之不易的國共共同政治基礎。

中共總書記習近平 在當年馬習會提到，兩岸關係能夠和平發展，關鍵在於雙方確立了堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎；沒有這個定海神針，和平發展之舟就會遭遇驚濤駭浪，甚至徹底傾覆。

大陸學者解讀，習近平一針見血指出堅持一個中國原則是兩岸關係和平發展的根本政治基礎。近年來兩岸關係走成這樣，是因民進黨當局不承認一中內涵的九二共識所致。