台學者趙春山：守住2底線 蔡任內無戰爭

美國總統大選後，美中台競合關係引發高度關注。有學者指出，守住兩底線，蔡總統任內不會發生戰爭。(記者張裕珍／攝影)

美國 大選勝負未分，淡江大學大陸所教授趙春山昨說，只要守住兩個底線，蔡英文總統任內不會生戰，一是不要搞法理台獨，二是不要挾洋自重。問題可能出在2024年後，台灣 正逢總統大選，而中共 19屆五中全會第一次提出第三個百年，即2027年中共建軍百年，屆時中共可能可以應付局部戰爭。

趙春山說，美國總統不論誰當選，均有兩個不變，一是都會遏制中國崛起，只是作法不同；二是美國會繼續採戰略模糊，美國球員兼裁判，一清楚就難搞。未來美中關係是既衝突又合作，回到國際關係的基本型態。台灣應要想辦法，在中美衝突上想辦法脫鉤，在中美合作部分想辦法掛勾。

台海未來四年的安全，趙春山提及中共19屆五中全會公報，關於台灣的篇幅只有15個字，要推動兩岸和平發展與祖國統一，沒有提到「一國兩制」與台獨。接著明年是中共建黨百年，後年是中共20大，中共總書記習近平將尋求連任；2023年的兩會，習要連任國家主席，2024年台灣大選。

趙春山也說，梳理上述時間點，只要蔡守住兩個底線，守住法理台獨與別挾洋自重，台海不會發生戰爭。但問題可能出在2024年，屆時中共可能可以應付局部戰爭。

中山大學政治所教授廖達琪表示，若川普連任對台灣是「短多長空」，陸續對台軍售，出清武器存貨，長期不見得會維護台灣利益；若白登勝出對台灣則是「短空長多」，白登打多邊主義牌，美國將重新加入ＷＨＯ等國際組織，而傳統民主黨與大陸友好機率比較高。