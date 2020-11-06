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川普再控舞弊 白登推文反擊：人民不會被噤聲

黑白集／從馬習會豐碑到兩岸兵凶戰危

黑白集
2015年時「馬習會」在新加坡舉行。(本報資料照片)
2015年時「馬習會」在新加坡舉行。(本報資料照片)

台海最近硝煙味重，美國不斷賣攻擊性武器給台灣，共機則頻繁飛到台灣空域演練，連美國大選日也不休息。除針鋒相對，頗有觸川普楣頭之意。

轉眼間，北京今天要為當年「馬習會」舉辦五周年慶，學者專家齊聚一堂開會紀念，中共領導人也將蒞場講話，規格毫不含糊。兩相對照可發現：一個兩岸，卻是兩種苗頭。

不過五個年頭，兩岸從最高領導人的歷史峰會，走到武統喊聲震天的地步，能不令人唏噓？當年習馬握手數十秒，讓幾十年的敵意消解大半；如今兩岸戰鬥員九霄上對峙十數分鐘，戰火卻只一紙之隔。

始作俑者是誰？五年前的「馬習會」其實是「蔡習會」的一次演示，預知勝選已無懸念的蔡英文，大可站在既有政治基礎上，如法炮製。這個基礎不過區區四字：九二共識，但蔡英文如鯁在喉，說不出口。錯過了可能的蔡習會後，她以一通川蔡熱線，啟動了兩岸的敵意對峙。

「馬習會」是兩岸多少人築成的豐碑，敲碎它卻只需一通電話。撕破臉後，蔡英文與推特狂人合組抗中連線，川普要賣的軍火一律照單全收。但川普連任與否終升高為台灣危機，不只開了國安會，連開中常會她都在問比數多少。中常委很懂她的心，戴著川普口罩開會，雖薄薄的一片，卻是脆弱心靈的慰藉！

川普 台灣 蔡英文

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