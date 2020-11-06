遠見高峰會 / 哈拉瑞：美國大選決定人類命運！

《遠見》獨家視訊專訪新銳歷史學家哈拉瑞。(圖：遠見雜誌提供)

美國大選開票陷入僵局，全球屏息等待新任白宮主人。但如何解讀這場全球矚目的大選？大選前夕，《遠見》獨家視訊專訪新銳歷史學家哈拉瑞，今日（11／6）播放訪談精彩片段。

來源：遠見雜誌YouTube

經常藉古喻今、仿佛有先知洞見的哈拉瑞，如何看2020這場牽動世局的「美國總統大選」？

「這場美國大選，不光影響美國，還將影響全球的未來！」哈拉瑞指出，他無法預見選舉結果，但這場大選某一程度是價值觀之戰：如果美國人再度選擇川普 ，表示美國民眾做出聲明：「我們不想再領導世界！」

美國大選是一場決定人類命運的選舉！

而危機時刻，往往最能夠檢視領導能力。

哈拉瑞回顧近年幾次全球性的重大危機，包括2008年的全球金融海嘯、2014年的伊波拉病毒肆虐，美國都承擔起全球領導者角色。

然而，自從川普2017年當政之後，一味提倡美國優先 、只關心自己。以這次疫情 處理來看，川普政府連內政都顧不好，美國恐怕不想或根本無能擔當全球領導地位。

更糟的是，美國不再當隊長、在世局中調和鼎鼐，甚至發動諸如貿易戰等多起爭端。這讓各國陷入「不能只當好人」的矛盾之中，唯恐不先下手為強，就會全盤皆輸。

近年，人們總是說「國族主義捲土重來」，但哈拉瑞卻認為國族主義正在式微。因為，國族主義是愛自己的同胞，並非憎恨外人。

「分裂與對立，正在撕裂這個世界！」哈拉瑞說，尤其從美國大選可以看到政客惡意操弄，不只排拒異己、還分裂內部。但他希望美國人能記得，多數人仍有對民主願景、自由主義的基本共識。

而檢視一個人是否為自由主義者，有三個指標：你有權選出政府？有權選擇職業？有權選擇配偶？

哈拉瑞期待，美國下一任總統能讓人民對民主價值保有信心，還應重新承擔領袖角色，引領全球共同面對攸關人類生存的嚴峻議題。

若無法攜手面對危機，最大輸家將是人類全體！

而談到全球共同面對的挑戰，可不只有白宮的下一任主人是誰，哈拉瑞更憂心生態崩潰、破壞性科技的發展。

他指出，顛覆性的科技包括AI（人工智慧）、機器學習、生物工程等等，如果無法得到全球合作，就不可能應對這些挑戰。尤其關於AI的軍備競賽，不管最後贏家是誰，輸家都會是全體人類。

「我們必須一次就做對，一犯錯可能就是天翻地覆的災難！」他提醒，地緣政治愈發緊繃，將激化AI軍備競賽、極端生物工程與殺手機器人等破壞式科技，若出現以此為基礎的獨裁政權，將導向全球浩劫的不歸路。

這世界將更民主或更獨裁？選擇權在每個人手上！

面對秋冬即將捲土重來的新冠疫情，哈拉瑞也焦慮不已。

「真正的敵人不是病毒，而是人們心裡的惡魔！」哈拉瑞指出，人類比這隻病毒強太多了，只要採取明智的行動，就能輕易戰勝病毒，偏偏看不到各國缺乏足夠的團結與合作。

更甚者，還有政客怪罪外國人與少數族群，只想著如何從中謀利，又或者愚昧無知、相信各種荒謬的陰謀論，「那才是重大的危險，會讓危機輕易擊倒我們。」

但哈拉瑞提醒，我們是有選擇權的。例如，可以選擇對受病毒感染的民眾抱持同理心，而非仇恨指責；選擇以合作代替指責；選擇以民主的方式來面對疫情，而非專制極權。

「其實，民主體制面對危機時，要比獨裁體制更有優勢！」他說，獨裁體制通常能更快下決定，因為不用說服所有人，然而一旦犯了錯，往往沒有轉圜餘地。民主體制可能久一點才能決定，但有包容其他觀點的空間，長久而言民主是更好的體制，因為沒有人是完美的。

「十年後會怎麼樣？這個世界更獨裁或更民主？」哈拉瑞不知道，因為這端視我們今天下的決定。而他也讚許台灣的防疫成績，很值得全球參考。(轉載自2020遠見高峰會)