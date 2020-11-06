我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白登將追平喬治亞州 只落後川普2000票

川普再控舞弊 白登推文反擊：人民不會被噤聲

遠見高峰會 / 哈拉瑞：美國大選決定人類命運！

文/遠見雜誌
《遠見》獨家視訊專訪新銳歷史學家哈拉瑞。(圖：遠見雜誌提供)
《遠見》獨家視訊專訪新銳歷史學家哈拉瑞。(圖：遠見雜誌提供)

美國大選開票陷入僵局，全球屏息等待新任白宮主人。但如何解讀這場全球矚目的大選？大選前夕，《遠見》獨家視訊專訪新銳歷史學家哈拉瑞，今日（11／6）播放訪談精彩片段。

來源：遠見雜誌YouTube

經常藉古喻今、仿佛有先知洞見的哈拉瑞，如何看2020這場牽動世局的「美國總統大選」？

「這場美國大選，不光影響美國，還將影響全球的未來！」哈拉瑞指出，他無法預見選舉結果，但這場大選某一程度是價值觀之戰：如果美國人再度選擇川普，表示美國民眾做出聲明：「我們不想再領導世界！」

美國大選是一場決定人類命運的選舉！

而危機時刻，往往最能夠檢視領導能力。

哈拉瑞回顧近年幾次全球性的重大危機，包括2008年的全球金融海嘯、2014年的伊波拉病毒肆虐，美國都承擔起全球領導者角色。

然而，自從川普2017年當政之後，一味提倡美國優先、只關心自己。以這次疫情處理來看，川普政府連內政都顧不好，美國恐怕不想或根本無能擔當全球領導地位。

更糟的是，美國不再當隊長、在世局中調和鼎鼐，甚至發動諸如貿易戰等多起爭端。這讓各國陷入「不能只當好人」的矛盾之中，唯恐不先下手為強，就會全盤皆輸。

近年，人們總是說「國族主義捲土重來」，但哈拉瑞卻認為國族主義正在式微。因為，國族主義是愛自己的同胞，並非憎恨外人。

「分裂與對立，正在撕裂這個世界！」哈拉瑞說，尤其從美國大選可以看到政客惡意操弄，不只排拒異己、還分裂內部。但他希望美國人能記得，多數人仍有對民主願景、自由主義的基本共識。

而檢視一個人是否為自由主義者，有三個指標：你有權選出政府？有權選擇職業？有權選擇配偶？

哈拉瑞期待，美國下一任總統能讓人民對民主價值保有信心，還應重新承擔領袖角色，引領全球共同面對攸關人類生存的嚴峻議題。

若無法攜手面對危機，最大輸家將是人類全體！

而談到全球共同面對的挑戰，可不只有白宮的下一任主人是誰，哈拉瑞更憂心生態崩潰、破壞性科技的發展。

他指出，顛覆性的科技包括AI（人工智慧）、機器學習、生物工程等等，如果無法得到全球合作，就不可能應對這些挑戰。尤其關於AI的軍備競賽，不管最後贏家是誰，輸家都會是全體人類。

「我們必須一次就做對，一犯錯可能就是天翻地覆的災難！」他提醒，地緣政治愈發緊繃，將激化AI軍備競賽、極端生物工程與殺手機器人等破壞式科技，若出現以此為基礎的獨裁政權，將導向全球浩劫的不歸路。

這世界將更民主或更獨裁？選擇權在每個人手上！

面對秋冬即將捲土重來的新冠疫情，哈拉瑞也焦慮不已。

「真正的敵人不是病毒，而是人們心裡的惡魔！」哈拉瑞指出，人類比這隻病毒強太多了，只要採取明智的行動，就能輕易戰勝病毒，偏偏看不到各國缺乏足夠的團結與合作。

更甚者，還有政客怪罪外國人與少數族群，只想著如何從中謀利，又或者愚昧無知、相信各種荒謬的陰謀論，「那才是重大的危險，會讓危機輕易擊倒我們。」

但哈拉瑞提醒，我們是有選擇權的。例如，可以選擇對受病毒感染的民眾抱持同理心，而非仇恨指責；選擇以合作代替指責；選擇以民主的方式來面對疫情，而非專制極權。

「其實，民主體制面對危機時，要比獨裁體制更有優勢！」他說，獨裁體制通常能更快下決定，因為不用說服所有人，然而一旦犯了錯，往往沒有轉圜餘地。民主體制可能久一點才能決定，但有包容其他觀點的空間，長久而言民主是更好的體制，因為沒有人是完美的。

「十年後會怎麼樣？這個世界更獨裁或更民主？」哈拉瑞不知道，因為這端視我們今天下的決定。而他也讚許台灣的防疫成績，很值得全球參考。(轉載自2020遠見高峰會)

美國優先 疫情 川普

上一則

共軍3型電偵機侵台灣西南空域 本月第5次

下一則

影射李晶玉美國生子詐保 壹傳媒與記者得賠30萬、道歉

延伸閱讀

快看世界／美聯社解析：決勝負4州 為何未出結果

快看世界／美聯社解析：決勝負4州 為何未出結果
無論誰贏得美國大選 都得面對這個危機

無論誰贏得美國大選 都得面對這個危機
微博點閱率近60億次！中網民翻牆看美選 挺「川建國」

微博點閱率近60億次！中網民翻牆看美選 挺「川建國」
美國總統大選進入法律延長賽 全球矚目必看大戲

美國總統大選進入法律延長賽 全球矚目必看大戲

熱門新聞

內政部長徐國勇2日列席立法院內政委員會，被問到行政院治安會報已多久未召開，一度語塞。（記者曾原信／攝影）

治安會報一年沒開…江啟臣嗆蘇：有臉懲下屬?

2020-11-03 02:27
前總統陳水扁女婿趙建銘涉台開案纏訟15年。(本報資料照片)

台開內線交易案 扁女婿趙建銘更五審判3年8月

2020-10-29 22:12
長榮大學外籍女生遭擄殺，梁姓嫌犯上月涉擄另一女生未遂。記者周宗禎／翻攝

台女大生遭勒死裸屍山坡 嫌：上次拉不走 改用麻繩

2020-10-30 03:03
張毅（左）和楊惠姍成立「琉璃工房」，將雕刻品推廣到全世界。（本報資料照片）

張毅病逝 當年三角戀化煙雨 光陰讓他與前妻關係昇華

2020-11-02 02:25
總統大選持續開票，原本初期氣勢較好的川普有逐漸被白登逆轉跡象。Getty Images

白登逆轉中！獨派急忙從「天佑台灣」變「一個災難」

2020-11-05 16:33
台灣最擔心的是，目前傳出白登要重用的國安與外交官員，還是中國所知道的歐巴馬時代「熟面孔」，勢必在對台政策上受限於對中政策。(Grtty Images)

台灣盡是川粉 押寶極端不智

2020-10-31 19:37

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大選開票／白登擴大內華達優勢 川普喬州賓州優勢變弱

大選開票／白登擴大內華達優勢 川普喬州賓州優勢變弱
法律戰連2敗！川普想連任只剩一條路

法律戰連2敗！川普想連任只剩一條路
1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票

1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票
要求停止計票 川普推文：法律挑戰所有白登領先的搖擺州

要求停止計票 川普推文：法律挑戰所有白登領先的搖擺州
喬治亞州快要翻盤？白登僅差川普1.8萬票

喬治亞州快要翻盤？白登僅差川普1.8萬票