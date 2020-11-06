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新聞評論／陳吉仲靠一張嘴 就能壓下萊豬進口量？

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萊豬明年進口台灣，引發各界爭議，農委會主委陳吉仲（左二）繼牛排店、牛肉麵店關門說之後，再度展現詭辯的長才。(記者趙容萱／攝影)
萊豬明年進口台灣，引發各界爭議，農委會主委陳吉仲（左二）繼牛排店、牛肉麵店關門說之後，再度展現詭辯的長才。(記者趙容萱／攝影)

台北市議會4日審議通過「台北市食品安全自治條例」修正案，檢出萊豬罰6至10萬元(台幣，下同)；農委會主委陳吉仲又來引戰，指從食安角度，台北市食品安全自治條例只規範萊豬，那牛呢？如果美豬、美牛都要規範，充滿許多矛盾，中央樂意和縣市坐下來談，當務之急是清楚標示產地，讓消費者選擇。陳吉仲繼牛排店、牛肉麵店關門說之後，再度展現詭辯的長才。

台北市議會4日審議國民黨團版的「台北市食品安全自治條例」修正案，國民黨團版本聚焦萊豬，民進黨團在二讀時提出修正動議，要求不管牛、豬，只要檢出乙型受體素（瘦肉精）都要罰緩，民進黨團幹事長王閔生還說「難道我們能夠吃瘦肉精牛肉，卻不能吃瘦肉精豬肉？」

陳吉仲5日陪同立委台中考察，過程遇到豬肉攤時，藍委楊瓊瓔喊出「進口別來！萊劑零檢出」；陳吉仲受訪時趁機反擊，延用王閔生的邏輯，先批台北市食品安全自治條例管豬不管牛，還說民眾一年吃美牛3公斤，美牛幾乎都用萊劑，相較美豬不到0.6公斤，只規範美豬，這是食安議題嗎？

陳吉仲還說，如果豬、牛都要規範，去年美牛進口超過6萬4000公噸，市場占有率近五成，提供美牛的餐飲業，包括牛排館、牛肉麵店等後續怎麼經營？充滿許多矛盾。

其實，台北市只規範美豬，過程的自然是政治攻防，但綠營提修正動議要把牛、豬都列入規範，卻只是想阻擋修法，絕非站在為民眾「減害」的立場行事，只是難擋藍軍人數的優勢，陳吉仲反批藍營管豬不管牛，只是打嘴砲而已，否則，除了台北， 桃園、彰化、台中、嘉市等縣市通過食安自治條例都不僅規範豬，也規範牛，怎不見陳主委加以肯定一番？                  

再者，陳吉仲說民眾一年吃美牛3公斤，美牛幾乎都用萊劑，相較美豬不到0.6公斤，只規範美豬，質疑這不是食安議題，這個說法恐怕是誤導，陳主委難道不知道民眾吃豬肉的數量是牛肉5倍嗎？萊豬進口後，每公斤便宜二、三十元台幣，以其價格優勢，難道陳主委有辦法保證民眾以後還是一年吃0.6公斤的美豬？

綠委何志偉日前在中常會提案，建議進口萊豬要總量管制，結果被黨內打槍，陳吉仲說要拿出配套措施，只要清楚標示，就可以把萊豬進口量壓下來，但真的有陳主委說的那麼神奇嗎？

瘦肉精美牛進口8年，當年馬政府訂出安全容許，牛豬分離、強制標示、排除內臟等原則執行，尚且擋不住進口量年年上升的趨勢，進口第一年數量是1萬8072公噸，一路上升至去年6萬4377公噸，進口占比從36.7％上升至去年48.4％。

蔡政府全面開放美牛美豬，不管月齡、不管部位，統統放行，光說要清楚標示，但僅限標示產地，標示瘦肉精則免談，豬肉是台灣人肉品來源大宗，中央又不讓地方立法嚴查，我們倒要看看陳主委有什麼辦法寶把萊豬進口壓下來。

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