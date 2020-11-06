萊豬輸台 前外長：白登上台也不會改變

國民黨國家政策研究基金會5日舉行記者會說明美國大選結果與兩岸關係座談會，外交部前部長楊進添出席，指萊豬輸台政策即使白登上任也不會改變。(記者潘俊宏／攝影)

美國總統大選 ，民主黨白登 有望入主白宮，外界關注萊豬輸台政策有無轉圜餘地。外交部前部長楊進添昨天表示，「白登上任也不會改變」；國安會前秘書長金溥聰則批評，跟美國交換東西要符合比例原則，拿萊豬去換，有欠思考。

中國時報報導，楊進添說，美國一直要求台灣 開放含瘦肉精肉品，若白登上任，也推銷萊豬，這是民主黨與共和黨的共同政策，不會改變。台大政治系名譽教授包宗和則表示，若政府先前迫於美國壓力，不得已開放萊豬，也許可試著和新政府談判，不過政府一旦承諾進口美國萊豬，能轉圜空間有限。

曾任駐美代表的金溥聰說，當年在華府，美國外交官曾說過，美國永遠是自己的利益放在第一，「任何東西給你，都要有交換條件。」例如軍售，金溥聰說，台灣買得比別人貴，訓練飛行員要送到美國，美幫忙維修，卻要台灣給財政補貼等，這些台灣方可以做到，但如果是拿美豬去換，「就真得有欠思考」。

據報導，一名曾駐美的外交官也表示，美方強迫台灣開放萊豬是因為農業州議員的壓力，但美國也有不含萊劑的豬肉，「你可以跟他談，要平衡貿易逆差開放美豬進口可以，但不能有瘦肉精」，如此就沒有健康安全的問題，也就是比例問題，要有分寸。

本報系聯合報報導，台灣明年開放萊豬進口，中央日前指地方自治條例「零檢出」規定恐無效，引發縣市反彈。農委會主委陳吉仲昨批評台北市食品安全自治條例增訂萊豬罰則，只規範豬，沒有規範到牛，充滿矛盾。台北市長柯文哲回嗆說，萊豬明年進來，地方到現在都不知道要怎麼處理，「怎麼有這麼爛的農委會主委？」

柯文哲近日猛批萊豬議題，台北市議員簡舒培諷柯作秀拚政治聲量，柯回，萊豬進來只剩兩個月，地方還不知怎麼管理，民進黨政府至今未清楚說明，怎麼有這麼爛的農委會主委？

柯文哲說，中央從一開始就沒講清楚，到底要進口的是美豬還是全世界豬肉？至於台北市的牛肉有多少含瘦肉精，這請農委會自己公布。簡舒培嗆柯自己要去查，柯回「我還沒當總統，怎麼問我？」