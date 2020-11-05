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剩4州未確定 川普唯一勝算押在賭城？

工商團體喊話 台灣應親美但不能仇中

記者謝柏宏╱台北5日電
工商協進會4日在台北舉行「工商早餐會」，工商協進會理事長林伯豐（右起）、行政院副院長沈榮津、經濟部長王美花等人出席。(中央社)
工商協進會4日在台北舉行「工商早餐會」，工商協進會理事長林伯豐（右起）、行政院副院長沈榮津、經濟部長王美花等人出席。(中央社)

美國總統大選開票進入膠著，台灣三大工商團體工總、商總及工商協會昨日同聲表示，不管是誰勝選，對美中貿易及台美經濟都不會有太大變化，台灣仍應避免成為美中衝突下的籌碼。工商協進會理事長林伯豐表示，無論是誰入主白宮，都會以美國自身利益為優先，台灣有地緣政治優勢，美中未來恐持續對抗，台灣應先思考自身利益，「要親美，但不要仇中。」

林伯豐認為，美中關係不論是哪位美國總統當選，關係都會好轉，但不可能回到以前的友好關係，台灣應該親美，但是也要友中，如果美國大選沒有和平轉移，他擔心美股會下跌至少10%。台灣是出口導向經濟體，應主張對美國洽簽雙邊貿易協定（BTA），同時想辦法加入世界組織。

工總祕書長蔡練生表示，若共和黨川普連任，台美關係將維持和過去四年相同的友好關係，美中貿易戰仍會持續打下去，短期內看不出緩和跡象，美國啟動的美中科技戰、「一球兩制」將成為事實，台灣應好好思考如何避免成為美中貿易衝突下的棋子。

蔡練生說，若是民主黨白登當選，美國對外政策大方向也不會有大改變，但是白登施政比較務實，不會過於刺激中國大陸；在對內部分，川普因為疫情未能做好管控，導致美國經濟受到很大的衝擊，再加上白登對中小企業比較友善，若能因此刺激美國民眾消費，對美國經濟發展應是正面的。

商總理事長長賴正鎰表示，美國總統不管誰勝選，美中及美台關係都不會有太大變化，美中貿易談判仍會持續，美國仍會對大陸祭出高關稅，這對台灣是不利的，由於台灣外銷出口比重有43%是到大陸，他預料大選後，其中50%外銷將轉往美國市場。

賴正鎰也認為，無論誰當選美國總統，台灣永遠要擔心會夾在兩強中間被當做籌碼，雖然川普的施政風格比較強，白登看似較為緩和，這只能體現在美國對台軍售上，白登的態度或許比較不那麼急進，但也不會不賣武器給台灣。賴正鎰認為，政府不僅要與美國維持好關係，仍要設法與大陸重建友好的關係。

美國總統大選 台灣 白登

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