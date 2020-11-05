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台學者認格局已定：中美鬥爭將趨和緩

台灣新聞組╱台北5日電
政大東亞研究所榮譽教授邱坤玄。(本報資料照片)
政大東亞研究所榮譽教授邱坤玄。(本報資料照片)

美國總統大選火熱開票，文化大學新聞系昨分析選情，與會學者指出，這是抹黑、造謠等負面新聞最多的一次選舉，也是最難預測的美國總統大選；台灣民眾很關注，除擔憂選舉結果影響台美關係，也因美國選舉相似台灣藍綠對立，大致局勢是民進黨支持川普、國民黨支持白登。

文大國家發展與中國大陸研究所教授李孔智說，台灣民眾關注這場美國選舉，一大原因是台、美選情類似，美國選舉擁有藍、綠競爭的投射，民進黨希望川普當選，國民黨希望白登勝出。民調非常接近，選情撲朔迷離。

文大傳播學院院長胡幼偉說，現在選舉除傳統的投票、民調，還可加入網路聲量分析，但在這場大選中，可預測的方法都用上，還沒辦法預測風向。

政治大學政治系兼任教授嚴震生昨天接受廣播訪問時說，這次民主和共和兩黨的鐵票區開票結果，兩黨得票率差距可以差到20%、30%，比過去的10%還多，顯示美國社會極端化，可能是因為選舉催化，但會是美國未來政治的麻煩。

政大東亞研究所榮譽教授邱坤玄說，選後局勢中美「鬥爭大於合作」基本格局已定，只是操作方式不同。不論誰當選，局勢都會緩和，就算川普連任也會回歸制度面與中共談判；若是白登勝選，預計美國將修復盟邦多邊關係，對中共將產生壓力。

淡江大學外交與國關學系榮譽教授陳一新也說，美國總統大選後，兩岸關係與美中台關係皆能趨緩。

美國總統大選 台灣 川普

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