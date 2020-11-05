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嚴德發：加強整備 因應美選後新情勢

記者洪哲政、特派記者陳言喬／台北5日電
國防部長嚴德發4日出席立法院國防委員會受訪表示，每天都有人進入衡山指揮所坐鎮，掌握共軍動態與台海情勢。(記者潘俊宏／攝影)
國防部長嚴德發4日出席立法院國防委員會受訪表示，每天都有人進入衡山指揮所坐鎮，掌握共軍動態與台海情勢。(記者潘俊宏／攝影)

美國大選結果將影響美中台關係，傳出參謀總長黃曙光昨晨進入衡山指揮所坐鎮因應。

國防部長嚴德發昨天表示，蔡英文總統提醒國防部須提高警覺，因應新的情勢，國軍也加強各方面應處作為；至於參謀本部、何人進入衡山指揮所，都是按程序處理，相關整備都已完成。

嚴德發昨在立法院表示，美國總統大選不管造成政局如何變化，中共在區域造成的軍事威脅，台灣民眾都非常清楚，因應新的情勢必須要提高警覺，蔡總統也提醒國防部加強各方面應處作為。

針對美國總統大選，大陸外交部發言人汪文斌昨說，美國總統大選是美國的內政，中方不持立場。中國人民大學國際關係學院教授時殷弘表示，最後不論誰當選，美國也會通過更頻繁對台軍售，這些具體內容、方向，基本上不會因誰上台而改變。

中國台灣網報導，南京大學台灣研究所長劉相平說，民進黨當局當然更希望川普連任，這樣美國會維持或加強對抗路線的力度。但不論誰當選都不會支持台獨，若民主黨對手白登擊敗川普，美國或會降低對民進黨當局的支持力度，或將影響到台灣2024年的選舉。

北京聯合大學台灣研究院教授朱松嶺說，如果川普連任，會加劇兩岸關係的不確定性及不可預測性，民主黨若能控制美國國會，則會牽制川普，讓「台灣牌」不能為所欲為，避免觸碰中美關係底線。

美國總統大選 台灣 川普

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