遠見高峰會/傅高義：白登若當選美國總統有助兩岸交流

國際大師傅高義與高希均教授談美國大選與世界新局。(圖：遠見雜誌提供)

針對今年的美國 大選，哈佛大學社會科學院榮休教授 傅高義認為，白登 應該有很大機會當選下一任總統。他的上台，將讓美國對外作風變得更溫和，也更鼓勵兩岸從事交流。

全球此刻正等著最終開票結果的2020年美國大選，究竟會對世界帶來什麼深刻影響？在2020年第18屆遠見高峰會的第一場「國際大師．台灣連線」上，舉世公認的中國 專家、哈佛大學社會科學院榮休教授傅高義以「美國大選與世界新局」為題指出，目前看來白登有很大可能當選，非常開心。他認為白登相較川普，是比較溫和的領導人，因此他若上台，美國對外交、中美貿易談判等的作風都會變得相對溫和。

另外，近日台海情勢險峻，中國大陸的軍機繞台變得頻繁，傅高義如何觀察總統蔡英文面對兩岸問題的態度？他強調，蔡英文在此問題上已經夠小心了。

在美國大選這個議題上，傅高義認為，這兩天開票狀況一度陷入僵局，昨天像他這些支持白登的人非常緊張，睡覺時都不清楚能否當選？現在比較確定白登應該能當選，相當開心。當然川普可能會要求重新計票，但依照觀察，白登應該有很大機會是下一任總統。

若是白登當選，會為美國對外作風帶來什麼改變？傅高義指出，他有不少朋友們跟白登 一起工作過，依照他們的經驗，白登比較溫和。主要原因是，白登有近五十年政壇的豐富資歷，比較知道如何和政壇各方勢力合作。反觀現任總統川普，常常不想依靠專家、外交部與科學家的建議，但白登比較能聽從這些專家的建議，因此傅高義看好白登比較容易溝通，未來也更能讓兩黨一起合作。

川普現象反映美國貧富不均

由於選情緊繃，川普得票狀況讓傅高義很驚訝，得票數遠比他想像得多。為何這麼多人仍願意支持川普？可能是美國仍有許多社會福利沒有做好，貧富不均的問題愈來愈嚴重，窮人的生活相當辛苦；尤其是醫療制度沒有做好，讓許多人生病卻無法得到妥善照顧，卻將不滿歸咎到中國的崛起，因而決定支持川普。

其次，許多兩岸華人都相當關心的是，美國新任總統對中國的政策，是否會有改變？身為中國專家的傅高義分析指出，川普這一陣子對中國的貿易談判，常任意謾罵，作風較極端。以他對白登的了解，應該較能接受專家提供的建議，在未來中美貿易談判時，也會變得較為溫和。而在對台政策方面，川普比較傾向鼓勵台灣獨立；白登則比較偏向希望兩岸交流，這將在新任總統入主白宮後，看到政策改變。

兩岸關係，蔡英文已經夠小心

至於台海情勢今年變得更為險峻，蔡英文總統與其團隊，是否能妥善因應？尤其，習近平曾說過台灣的問題不要等到下一代。傅高義認為，蔡英文對兩岸問題的態度，應該已經夠小心了，不至於做出過度極端的作為。

而本次連線對談的則是遠見．天下文化事業群創辦人暨董事長高希均，他相當認同傅高義的觀點，並嘆服傅高義大學時才學中文，中文就能說得這麼好，對中國與日本問題也研究透徹。 像是1979年出版的《日本第一》，準確預言日本崛起，當時轟動全球；2012年出版《 鄧小平改變中國 》，再度讓世人了解中國的進步。而最新著作《中國與日本》，則對中日長達15個世紀的複雜關係做了精闢論述，堪稱非凡之作。

高希均並在現場透露，傅高義已答應在疫情受控制後，再度來台分享他的最新著作，相信屆時會給台灣人帶來更多不同的視野。(轉載自2020遠見高峰會)