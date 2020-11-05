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若白登當選美國總統 朱立倫：美台關係不會惡化

記者周志豪／台北5日電
前國民黨主席朱立倫。(本報資料照片)
前國民黨主席朱立倫。(本報資料照片)

美國總統大選結果將揭曉，民主黨候選人白登領先。國民黨前主席朱立倫今天上午受訪表示，白登若當選，可預期核心成員將有大批前總統歐巴馬團隊進駐，台方過去跟他們都有交往，只要朝野一起基於台灣共同利益努力，美台關係不會惡化。

朱立倫批評，蔡政府選前一路單押、單靠一張牌，只是想利用反中爭取政黨選票利益，不是最好的方式，國際外交不是這樣的做法，卻導致現在民進黨與民主黨有點脫節，基於中華民國與台灣利益，大家共同努力把他重建起來。

朱立倫認為，美國未來不論誰執政，一定從美國利益、立場出發，台灣雖仍應在堅持中華民國、民主自由、親美立場下，與美國新政府保持密切合作，但應該共同成為自由民主聯盟團隊的一員，共同爭取最高利益。

朱立倫說，若白登當選，會比較重視國際經貿組織與整體談判價值，整個美中之間對抗情勢可能也會有所改變；而在美中對抗架構下，台灣仍要以自身利益做最大考量，而不是以政黨利益作考量，不要成角力下棋子。

朱立倫也提到，隨美國大選近尾聲，不少美國民眾呼籲彼此放下選舉語言，少點火氣，多為對方著想，尤其贏的一方一定要傾聽對方的想法；但台灣選舉早結束，還是充滿對抗、火氣、選舉語言，執政者完全不願聽在野一方聲音，這非常不好。

此外，朱立倫也說，美國這次選舉因為新冠肺炎疫情，有非常多不在籍投票情況，台灣應借鏡，面對很多情況也應推不在籍投票，讓年輕人有機會直接在工作地投票。

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