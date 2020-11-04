美對台應維持戰略模糊？專家：更改現行政策 恐促陸攻台

哥倫比亞大學教授黎安友。（記者張加／攝影）

美國總統大選 計票工作正在展開，總統川普任內在提升美台非正式關係做出許多突破，未來美國對台戰略應模糊或清晰，成辯論焦點。多位專家認為，美國應維持戰略模糊，不應改變現有對台政策；但也有人認為，想避免台海戰爭，就應該明確聲明捍衛台灣 。

哥倫比亞大學政治學教授黎安友(Andrew Nathan)表示，下一任美國總統應維持戰略模糊，重申基於三個公報和《台灣關係法》的美國傳統的對中政策。他認為，習近平短期內並沒有武統的打算，因此美方不應採取任何行動來觸發北京對台灣的攻擊，更改現行政策只會增加習近平動武的壓力，美國不應引發衝突。

蘋果日報報導，曾任美國駐中大使的羅德（Winton Lord）則相當肯定川普的對台政策，他指出，其中一個好的方面就是提升對台非官方關係，派高級別官員訪問，但不是挑釁地派國防部長，而是高級別經濟和其他內閣官員訪問台灣」；其二是繼續賣防禦性武器給台灣，但敦促台灣購買並發展自己的武器預算，以應對中國 的威脅，並提高跟台灣軍方幕後協調，避免對中國挑釁。

不過，也有專家認為，美國應從戰略模糊轉為清晰。旺報報導，美國時事評論家章家敦表示，想避免台海戰爭，就應該明確聲明捍衛台灣。他並舉例，1950年美國向金日成表明不會捍衛南韓，結果他就攻擊了南韓。他認為，下任美國總統應致力於承認台灣為合法政府，「如果台灣想與美國達成共同防禦條約，我們應該對此持開放態度。應該讓台灣成為像北約這樣的條約夥伴。」