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台防長：陸對台武嚇 不為美政權變化所影響

台灣新聞組／台北4日電
國防部長嚴德發4日出席立法院國防委員會受訪表示，每天都有人進入衡山指揮所坐鎮，掌握共軍動態與台海情勢。（記者潘俊宏／攝影）
國防部長嚴德發4日出席立法院國防委員會受訪表示，每天都有人進入衡山指揮所坐鎮，掌握共軍動態與台海情勢。（記者潘俊宏／攝影）

美國總統大選投票日，又有一架解放軍機於上午進入台西南空域防空識區。國防部長嚴德發表示，美國總統大選對區域情勢和美中關係都有一定程度影響，但不論局勢如何改變，中共窮兵黷武的本質、對台武力宣示，都不會因為美國政權變化有所改變。

來源：聯合影音網

國防部表示，一架解放軍運8反潛機昨上午又進入台西南空域防空識區，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。這是9月16日國防部公布共機動態以來，共機第33度擾台，也是11月第三次紀錄。

嚴德發昨在立法院表示，解放軍機是在台海周邊針對台方進行軍事演訓，不僅要疲勞台方兵力，同時壓縮台方空域。他強調，對於中共一再破壞台海安全穩定現狀，國防部再次表達譴責，並呼籲對岸不要引起台灣2300萬同胞反感。

據中國時報報導，前副總統呂秀蓮則在臉書分享投書表示，川普上任以來，不斷升高反中力道及戰略格局，相對地，讓台灣特有的戰略價值水漲船高，令中共不得不加緊武統台灣的架勢，顯見情勢危急。

她說，台灣新購武器如與日本連結，形成「飛彈島鏈」，扼控中共海軍自由出入，這是美國最新「跳島制海」戰略，美國的台海戰略已由「戰略模糊」改為「戰略清晰」，看在中國眼中，就是「以武謀獨」，因此氣急敗壞。

對於「環球時報」總編輯胡錫進近日提出的五項「懲罰性措施」，呂秀蓮認為，胡的談話有時僅是虛張聲勢，但這次所提有其可能性，提醒國防部超前部署。

美國總統大選 國防部 台灣

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