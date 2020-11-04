美大選日 國務院宣布售台4架「海上衛士」無人機

圖為MQ-9B無人機。（路透）

美東時間3日是大選投票日，晚間準備開票之際，美國 國務院批准售台四架海上衛士無人機，總價約6億美元（約新台幣171億元），正式通知國會，這是今年第五次、川普 政府任內第十次，也是近兩周來的第三筆對台軍售案；另外，這是川普政府放寬無人機技術出口以來，首度對外出售海上衛士（Sea Guardian）。

台國防部：可望一個月後生效

對此，中華民國外交部表示，已正式接到美國政府通知，使台灣 在捍衛台海和平與區域穩定上更具能力與信心，並感謝美國政府持續以具體行動履行「台灣關係法」及「六項保證」對台灣的安全承諾；國防部表示，「MQ-9B無人機」對台軍售案進行「知會國會」程序，可望在一個月後正式生效。

美國國防安全合作局（DSCA）表示，擬議的軍售將通過提供及時的情監偵能力（ISR），鎖定目標，實施反陸、反海和反潛艇打擊。海上衛士將由美國通用原子（General Atomics）公司出售，配備地面站和相關訓練。

DSCA重申，這項軍售是基於台灣關係法，將使台灣軍隊持續現代化並保持可靠的防禦能力，符合美國國家、經濟與安全利益，有助於提高台灣安全、維持區域政治穩定。新聞稿並強調，此次軍售將不會改變該區域的軍事平衡。

軍事專家：未附帶美軍數據鏈路

不過，台海安全研究中心主任梅復興在臉書貼文指出，川普政府在美國大選當天還公布軍售，但這筆軍售沒有和美軍構連的通用戰術數據鏈路LINK-16。

梅復興檢視購文件表示，初步反應： 光電籌載、對海搜索雷達、電偵系統、地面控制站等都與之前的了解相同；資料鏈與衛星鏈結也都標配。但似乎沒有Link-16，不知是空軍最後從需求規格中拿掉了，或美方沒有納入？