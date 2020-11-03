陳水扁：對岸武力勝台灣 但會贏未必會打

前總統陳水扁。(本報資料照片)

媒體人趙少康日前南下探視前總統陳水扁 ，兩人敘舊深聊，昨天釋出影片。被問到兩岸有可能發生戰爭嗎，陳水扁說，美中台沒有一方敢開第一槍，沒有人開第一槍就不會打起來。他也反問，美中曾發生撞機，美中有打起來嗎？

對於美國 總統選舉，陳水扁說，基本上只有美國的國家利益，美國不會因為為了台灣 利益而犧牲美國自己的利益，哪一個人做總統，美國國家利益永遠第一，都不會改變，台灣之所以有利益，是因為美國先有利益之下夾帶台灣利益，兩方處理兩岸事務及中國事務不同，但美國利益永遠第一。

趙少康問，若兩岸打起來，台灣國防力量有多強？陳水扁說，台灣的力量再怎麼樣強，會強過對岸嗎？這是客觀事實，「但不是說他有力量贏過台灣就可以拿台灣，就跟美國和北朝鮮一樣，北朝鮮的軍事武器再強，也不是美國擔心的。」

陳水扁說，美方要幹掉北韓領導人金正恩也很容易，「但有沒有必要把他消滅掉？」他認為，一樣的道理，會贏不一定會打，何況兩岸還有美國的因素，如果今天要拿台灣，不只是對台灣宣戰，也是對美國宣戰，變成國際大戰；世界大戰，大家都要盤算，有利、不利或後遺症等，國際政治很複雜，很多事情以為有可能，但是就不可能，基本上美中台關係有點緊張，但應該不會打。