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川普任內第10次 路透：美將再售台4無人機 總價6億美元

記者張文馨／華盛頓報導
美國出售台灣四架精密的無人機案，已在國會通過一道關鍵門檻，進入了最後批准階段。（路透資料照片）
美國出售台灣四架精密的無人機案，已在國會通過一道關鍵門檻，進入了最後批准階段。（路透資料照片）

美國大選3日舉行投票，路透2日引述知情人士指出，國務院即將批准售台4架海上衛士無人偵察機（MQ-9 Sea Guardian drones），金額達6億美元（約新台幣171億元），可望本周即正式通知國會，預料將加劇美中的緊張關係。

若國務院本周宣布批准無人機售台，將是今年度第五次對台軍售，也是川普政府任內的第十次。

根據路透報導，海上衛士將由美國通用原子（General Atomics）公司出售，配備地面站和相關訓練，雖然這款無人機可以武裝，但它們將配備偵監設備。

台海情勢緊張，美國政府提醒台灣強化自我防衛能量，做一隻讓獅子（指北京）不敢隨意侵犯的豪豬；美國國務院上月下旬接連批准兩批軍售案，共出售岸置魚叉反艦飛彈系統（CDCM）等4項武器。

國務院上月21日批准售台三項武器，包括增程距外陸攻飛彈（SLAM-ER）、遠程精準火力打擊系統（HIMARS）與F-16新式偵照莢艙（MS110），軍售總額達18億1130萬美元（約新台幣520億1872萬元）。

美國國防安全合作署（DSCA）上月26日再公布，售台100套岸置魚叉反艦飛彈系統，包含400枚魚叉飛彈（戰彈）及4枚遙測彈，總價約23.7億美元（約新台幣678.46億元）

路透報導，美國政府對台軍售4項武器，加大對中國大陸施加的壓力，且美國憂心北京對台灣的意圖正在增加。

路透報導，若國務院批准出售，將是川普政府放寬出口無人機技術以來，首度對外出售海上衛士，國務院本周稍晚就會正式通知國會，國會有30天決定是否反對，不過依照目前美方跨黨派支持台灣的防衛，不太可能出現反對意見。

陸軍機闖台空域 單日8架次

此外，根據台國防部發布的解放軍機動態，2日共有八架次進入台西南防空識別區（ADIZ），包括運8反潛機一架次、運8技術偵察機一架次、蘇愷30兩架次、殲16機兩架次、殲10兩架次，堪稱「重兵」進入西南空域，創下近期單日解放軍機進入同一空域架次最高紀錄，挑釁示威性質明顯。

空軍全面實施反制，除派遣空中巡邏兵力應對，並實施廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

由航跡研判，蘇愷30與殲10戰機航跡與反潛機、電偵機相同，明顯擔任「伴護」任務，兩架次殲16戰機則是單獨沿台西南防空識別區邊緣巡航。

國防部2日公布共軍闖我西南空域防空識別區運八反潛機照。（圖：國防部提供）
國防部2日公布共軍闖我西南空域防空識別區運八反潛機照。（圖：國防部提供）

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