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新罕州2小鎮率先開票 川普16：10 領先白登

1張圖看大選：何時會有結果？各州開票時間一次看

黑白集／入戲太深！沒票的台人未免本末倒置

黑白集
美國總統大選結果即將揭曉。 (路透)
美國總統大選結果即將揭曉。 (路透)

這次美國總統大選或許不是史上最激烈，卻絕對是全球華人圈最「入戲」的一次選戰。尤其是挺川普的一方，激情的程度，彷彿自己也有投票權。香港蘋果日報涉嫌捲入花錢假造抹黑白登報告的醜聞，華人媒體成「黑白登」訊息傳播中心，令人嘆為觀止。

台灣，捧川媒體除散布各種真假不詳的「捧川打白」訊息，甚至有民眾要募款支持川普。美國主流媒體也注意到此現象，華盛頓郵報報導台灣民眾在全世界「獨樹一格」，挺川普比例高；還說民進黨也「選邊站」，致蔡政府擔憂若白登當選恐降低對台支持。

由於選情撲朔迷離，讓蔡政府轉而強調「對兩黨平衡交往」，總統還在國安會議上說台美關係「不受任何變數影響」，頗有從「選邊站」變「兩邊押寶」之勢。川普塑造美中對立把台灣推上第一線，而民進黨炒作「台美關係史上最佳」，已讓許多民眾認定川普是「台灣支柱」、「民主捍衛者」，入戲愈來愈深。

俗話說，「演戲的是瘋子，看戲的是傻子」。但看戲的前提是要有門票，絕大多數台灣民眾沒有美國大選投票權，竟也如此入戲，只能說「又瘋又傻」。不論是瘋是傻，對他國的大選如此投入，未免本末倒置。萬一影響不了選舉結果，卻影響到未來台美關係，才真的得不償失。

台灣 川普 美國總統大選

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