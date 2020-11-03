押寶川普？台外交部：與共和黨、民主黨平行交往

外交部長吳釗燮。(本報資料照片)

美國總統大選 即將揭曉，總統府及國安單位緊盯選舉結果。總統府發言人張惇涵昨天表示，國安相關單位會持續關注，也會部署適時因應。外界普遍認為蔡英文政府押寶川普 勝選，外交部長吳釗燮昨表示，這種刻板印象是錯誤的，外交部的傳統，是共和黨和民主黨 兩邊平行交往。

據了解，蔡政府執政團隊已經對美國選舉結果有不同面向的準備，無論是美國現任總統川普或民主黨候選人白登當選，國安團隊也已經準備不同劇本因應，相關沙盤推演也在近期做全方位準備。

立院外交及國防委員會昨邀吳釗燮報告「台美關係之現況與未來發展」。吳受訪時表示，美國大選在即，不管結果怎樣，都會持續跟美國維持非常良好關係，這一點毋庸置疑。至於外界認為蔡政府希望川普勝選，吳釗燮則說，這種刻板印象是錯誤的，外交部幾十年傳統，就是共和黨和民主黨兩邊平行交往，維持良好關係，美國近期的挺台法案也都在國會中獲得跨黨派支持。

中華民國駐美代表處推特帳號日前轉貼一則美國第一夫人梅蘭妮亞為川普助選的推文，並在一個小時後才刪除。吳釗燮回答立委蔡適應質詢時表示，「我覺得這個不妥，也因為認為不妥，所以我們很快就拿掉了。」

經濟部長王美花表示，台美經貿合作部分在兩黨支持度都很高，白登也曾表態要深化台美關係。她指出，蔡英文總統已召開國安高層會議進行沙盤推演，經濟部會按照指導方針來進行，台美高階經濟對話也持續聯繫當中。