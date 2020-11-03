我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新罕州2小鎮率先開票 川普16：10 領先白登

1張圖看大選：何時會有結果？各州開票時間一次看

被問美大選 吳釗燮脫口有「交接期」 預測白登勝選？

台灣新聞組／台北3日電
外交部長吳釗燮2日列席立法院外交及國防委員會，報告「台美關係之現況與未來發展」。（記者曾原信／攝影）
外交部長吳釗燮2日列席立法院外交及國防委員會，報告「台美關係之現況與未來發展」。（記者曾原信／攝影）

美國總統大選投票在即，外交部長吳釗燮昨表示，外交部有做非常多的評估，其中一種評估認為美國大選後恐陷入一段比較長的不確定因素，中國在這段期間可能有不當的想法，利用軍事來威脅台灣

被問及蔡總統日前突然召開國安會議，吳釗燮說，關注美國總統大選只是其中一部分，在美國大選之後，會有一段時間「交接期」，這段期間所有單位包括國防、海巡、外交等，都要關注兩岸動向，對兩岸可能發生的事情做好準備。

大選日攻台？「待檢驗」

本報系聯合報報導，立法院外交及國防委員會昨邀請吳釗燮報告「台美關係之現況與未來發展」。民進黨立委何志偉質詢時表示，日前美國前海軍副部長克羅普西指出，11月3日美國總統大選之日是台灣最危險的時刻，因為中國大陸可能趁機攻打台灣。吳釗燮表示，這有待檢驗，由於選舉只剩下一、兩天，到目前為止，中國的動作與之前維持同樣的程度。他解釋，如果中國要動用軍隊，一定會有一些前期的作業。

何志偉追問，在美國大選後，有哪一套劇本是比較需要注意的？吳釗燮回答，外交部評估認為，選後可能會陷入一個比較長的不確定因素，中國在這段期間，可能會有不當的想法，會利用軍事來威脅台灣。

美區域軍事部署有加強

不過，吳釗燮也指出，無論是美國內部的政治確定或不確定，美方在區域軍事的部署跟以前一樣，甚至有加強，用意就是要避免中國對外使用武力，台灣也會跟美方保持非常密切的溝通，確保有足夠的資訊，也確保有足夠的時間來做反應，同時確保台灣的反應是最積極、最充分的。

據中國時報報導，吳釗燮脫口說美大選後會有「交接期」，引起媒體好奇是否預測白登將勝選？吳釗燮才趕緊解釋，「如果有政權輪替，當然有交接期，如果政權沒有輪替，會和川普政府維持非常良好關係。」

因應美選可能導致台海緊張，國軍是否預備有任何因應措施？國防部昨天表示，國軍維持經常戰備。

美國總統大選 中國 台灣

上一則

扁爆料：蘇當年兩度要換掉蔡 政院：現在兩人無話不談

延伸閱讀

美國大選 民進黨押寶明顯 朱立倫：台灣恐承擔選舉後果

美國大選 民進黨押寶明顯 朱立倫：台灣恐承擔選舉後果
吳釗燮撇支持川普 朱立倫：是嗎？現在髮夾彎太晚了

吳釗燮撇支持川普 朱立倫：是嗎？現在髮夾彎太晚了
吳釗燮:美選後可能陷入較長不確定 中國恐軍事威脅台灣

吳釗燮:美選後可能陷入較長不確定 中國恐軍事威脅台灣
台外長吳釗燮：美大選後交接期 關注兩岸動向

台外長吳釗燮：美大選後交接期 關注兩岸動向

熱門新聞

台東志航基地的空軍第7聯隊F-5E戰機，目前主要擔任新進飛官訓練。（本報資料照片）

台灣台東F-5E戰機墜海 飛行員搶救不治殉職

2020-10-28 22:22
張毅(右)與楊惠珊一路互相扶持，走過30年的創作路。(本報資料照片)

導演張毅輸血感染傳病危 影后楊惠姍傷心斷聯

2020-10-28 03:29
前總統陳水扁女婿趙建銘涉台開案纏訟15年。(本報資料照片)

台開內線交易案 扁女婿趙建銘更五審判3年8月

2020-10-29 22:12
長榮大學外籍女生遭擄殺，梁姓嫌犯上月涉擄另一女生未遂。記者周宗禎／翻攝

台女大生遭勒死裸屍山坡 嫌：上次拉不走 改用麻繩

2020-10-30 03:03
美國國務院批准售台100套岸置魚叉反艦飛彈系統。(圖取自波音推特)

美再批准售台百套「岸置魚叉反艦飛彈」約23.7億美元

2020-10-26 18:15
台灣最擔心的是，目前傳出白登要重用的國安與外交官員，還是中國所知道的歐巴馬時代「熟面孔」，勢必在對台政策上受限於對中政策。(Grtty Images)

台灣盡是川粉 押寶極端不智

2020-10-31 19:37

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
34歲男友出軌52歲大媽 正宮被嗆這句話慘輸

34歲男友出軌52歲大媽 正宮被嗆這句話慘輸
全球衝突觀察家警告：川普不會認輸 美國選後動亂

全球衝突觀察家警告：川普不會認輸 美國選後動亂
1張圖看疫情：全美確診920萬例 德州破93萬超車加州

1張圖看疫情：全美確診920萬例 德州破93萬超車加州
14歲腹痛送醫坦承「剛生小孩」 怕被發現把嬰兒塞冰箱

14歲腹痛送醫坦承「剛生小孩」 怕被發現把嬰兒塞冰箱
川普支持者封鎖高速公路 新州警方啟動調查

川普支持者封鎖高速公路 新州警方啟動調查