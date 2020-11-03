被問美大選 吳釗燮脫口有「交接期」 預測白登勝選？

外交部長吳釗燮2日列席立法院外交及國防委員會，報告「台美關係之現況與未來發展」。（記者曾原信／攝影）

美國總統大選 投票在即，外交部長吳釗燮昨表示，外交部有做非常多的評估，其中一種評估認為美國大選後恐陷入一段比較長的不確定因素，中國 在這段期間可能有不當的想法，利用軍事來威脅台灣 。

被問及蔡總統日前突然召開國安會議，吳釗燮說，關注美國總統大選只是其中一部分，在美國大選之後，會有一段時間「交接期」，這段期間所有單位包括國防、海巡、外交等，都要關注兩岸動向，對兩岸可能發生的事情做好準備。

大選日攻台？「待檢驗」

本報系聯合報報導，立法院外交及國防委員會昨邀請吳釗燮報告「台美關係之現況與未來發展」。民進黨立委何志偉質詢時表示，日前美國前海軍副部長克羅普西指出，11月3日美國總統大選之日是台灣最危險的時刻，因為中國大陸可能趁機攻打台灣。吳釗燮表示，這有待檢驗，由於選舉只剩下一、兩天，到目前為止，中國的動作與之前維持同樣的程度。他解釋，如果中國要動用軍隊，一定會有一些前期的作業。

何志偉追問，在美國大選後，有哪一套劇本是比較需要注意的？吳釗燮回答，外交部評估認為，選後可能會陷入一個比較長的不確定因素，中國在這段期間，可能會有不當的想法，會利用軍事來威脅台灣。

美區域軍事部署有加強

不過，吳釗燮也指出，無論是美國內部的政治確定或不確定，美方在區域軍事的部署跟以前一樣，甚至有加強，用意就是要避免中國對外使用武力，台灣也會跟美方保持非常密切的溝通，確保有足夠的資訊，也確保有足夠的時間來做反應，同時確保台灣的反應是最積極、最充分的。

據中國時報報導，吳釗燮脫口說美大選後會有「交接期」，引起媒體好奇是否預測白登將勝選？吳釗燮才趕緊解釋，「如果有政權輪替，當然有交接期，如果政權沒有輪替，會和川普政府維持非常良好關係。」

因應美選可能導致台海緊張，國軍是否預備有任何因應措施？國防部昨天表示，國軍維持經常戰備。