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吳釗燮撇支持川普 朱立倫：是嗎？現在髮夾彎太晚了

記者劉宛琳／台北2日電
國民黨前主席朱立倫（左）與衛福部長陳時中（右）。(記者劉宛琳／攝影)
國民黨前主席朱立倫（左）與衛福部長陳時中（右）。(記者劉宛琳／攝影)

外交部長吳釗燮指外界認為蔡政府支持共和黨是「錯誤的刻板印象」，國民黨前主席朱立倫受訪質疑「是嗎？」民進黨現在要髮夾彎似乎已經太晚了，過去單壓一邊最後受害的還是台灣人民。他認為，不管是共和黨還是民主黨，台灣都要能夠建立管道，但現在看起來跟民主黨這裡的管道非常不暢通。

朱立倫今早出席「消基會40週年慶祝大會暨第19屆、20屆董監事交接典禮」，接受媒體訪問。

針對吳釗燮的澄清，朱立倫說，「是嗎？我要問一下吳部長和蕭美琴大使，是嗎？」，他強調自己一再呼籲台灣對於美國大選一定要做一些平衡的政策，單壓一邊最後受害的一定是台灣人民。兩天後大家就知道結果了，他還是希望政府積極的努力，至少雙邊的接觸一定要能夠建立管道，但看起來好像現在跟民主黨這邊的管道非常的不暢通。

不過，媒體提問指國民黨立院黨團總召林為洲也曾表態支持白登，同樣是壓單邊。對此，朱立倫強調，國民黨絕對沒有這樣子的一個想法，一定是尊重美國的民主、民意，不管是共和黨長期以來對中華民國以及和國民黨的關係也都非常密切，民主黨也是如此，尤其是白登，他過去擔任副總統、參議員也都很關心中華民國的民主自由和發展。

對於美大選後對台政治經濟情勢，朱立倫則說，這要看選舉的結果，不過美中貿易戰並不會結束，只是未來的戰略方式兩黨會有不同的策略，台灣都要模擬好因應的策略。

台灣 民主黨 國民黨

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