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吳釗燮:美選後可能陷入較長不確定 中國恐軍事威脅台灣

記者陳熙文／台北2日電
立法院外交及國防委員會今邀請外交部長吳釗燮（中）報告「台美關係之現況與未來發展」，並備質詢。(記者曾原信／攝影)
立法院外交及國防委員會今邀請外交部長吳釗燮（中）報告「台美關係之現況與未來發展」，並備質詢。(記者曾原信／攝影)

美國總統大選在即，外交部長吳釗燮今表示，外交部有做非常多的評估，認為選後恐陷入一段比較長的不確定因素，中國在這段期間可能有不當的想法，利用軍事來威脅台灣

立法院外交及國防委員會今邀請外交部長吳釗燮報告「台美關係之現況與未來發展」，並備質詢。

民進黨立委何志偉在質詢時指出，日前美國前海軍副部長克羅普西指出，11月3日美國總統大選之日是台灣最危險的時刻，因大陸可能趁機攻打台灣，他問吳釗燮怎麼看？吳則說，這有待檢驗，由於選舉只剩下一、兩天，到目前為止，中國的動作與之前維持同樣的程度。他解釋，如果中國要動用軍隊，一定會有一些前期的作業。

何志偉則追問，在美國大選選後，有哪一套劇本是比較需要注意的？吳釗燮回答說，外交部有很多的評估，其中一種評估認為，選後可能會陷入一個比較長的不確定因素，中國在這段期間，可能會有不當的想法，會利用軍事來威脅台灣。

不過，吳釗燮也指出，無論是美國內部的政治確定與不確定，美方在區域軍事的部署跟以前一樣，甚至是有加強，就是要避免中國對外來使用武力，台灣也會跟美方保持非常密切的溝通，確保有足夠的資訊，也確保有足夠的時間來做反應，同時確保台灣的反應是最積極、最充分的。

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