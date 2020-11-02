反制陸無人機 台鷹式飛彈搭蜂眼雷達

軍方證實，鷹式飛彈（圖，本報資料照片）將搭配中科院國造蜂眼機動點防禦相位陣列雷達，可反制無人機、直升機等低空進襲目標。

空軍陸續完成天弓三型防空飛彈換裝，短程鷹式飛彈將有新任務。軍方證實，鷹式飛彈將搭配中科院國造CS/MPQ-90蜂眼機動點防禦相位陣列雷達，以反制無人機、直升機等低空進襲目標；原系統所配屬MPQ-50脈衝搜索雷達等裝備，則將分別移交給北部六軍團、中部十軍團與南部八軍團所屬砲指部空營，鷹式搜索雷達有效距離均在100公里之譜，可望強化軍團野戰防空預警效率。

國造CS/MPQ-90蜂眼機動點防禦相位陣列雷達，能360度偵蒐目標，具有抗電子干擾的功能，射控雷達搜索距離為40公里，可同時追蹤八個以上的目標，可擴充導引鷹式、陸基AIM-120與劍二陸射型等飛彈系統。

陸軍已採購17套國造CS/MPQ-90蜂眼機動點防禦相位陣列雷達，據了解，目前已有五套移防烏坵等外島部署，其中一套因應情勢部署東沙島，搭配海軍陸戰隊加強連的雙聯裝刺針飛彈，作為反直升機與無人機之用，運作狀況良好。

至於日前台東志航基地一架F-5E戰機墜毀，折損一名飛官，外界呼籲新式高教機應趕工提前量產，加快接替F-5機隊部訓機的任務，讓高齡戰機退役。

但據證實，空軍與漢翔目前正針對勇鷹原型機進行全系統測試，「順利的話」，明年3月至11月才會進入戰術測試階段。官員透露，按既定時程，高教機原型機目前在執行「全系統」測試，計畫須測至明年3月，3到11月才會進入戰術測評。而測試計畫書中的項目有上百項。