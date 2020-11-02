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美國大選 民進黨押寶明顯 朱立倫：台灣恐承擔選舉後果

記者鄭媁、劉宛琳／台北2日電
國民黨前主席朱立倫。(圖：朱立倫辦公室提供)
國民黨前主席朱立倫。(圖：朱立倫辦公室提供)

美國總統大選倒數，外交部長吳釗燮今赴立法院備詢。據外交部書面報告指出，近年來台美關係持續發展，今年更在高層互訪、軍購、防疫等各項領域有豐碩成果，無論美國大選結果由誰執政，將持續與美方攜手合作，盼台美關係再創新猷。

對美國大選結果，國民黨前主席朱立倫昨天說，台灣不能單押一邊，但民進黨作法太明顯，也會引起國際上的一些爭議。他擔憂「民進黨可能要讓台灣承擔選舉後果」。

吳釗燮今赴立院報告前受訪時表示，美國大選在即，不管結果怎樣，都會持續跟美國維持非常良好關係。至於外界普遍認為蔡政府希望川普勝選，吳釗燮說，這種刻板印象是錯誤的，外交部幾十年傳統，就是共和民主兩邊平行交往，維持良好關係，美國近期的挺台法案也都在國會中獲得跨黨派支持。

吳釗燮說並指出，美國大選後的交接期，所有單位都要包括國防、海巡、外交等都要關注兩岸動向，對可能發生的事情做好準備。

國民黨立委李貴敏則說，蔡英文總統召開國安會議，強調爭取美國「跨黨派」對台支持；但相較之前民進黨與側翼組織全力押寶川普，對白登冷嘲熱諷，許多學者與在野人士都再三警示政府絕不該選邊站，要爭取所有美國陣營的支持，卻如狗吠火車。現在到了美國大選最後關頭，民進黨才企圖亡羊補牢。

李貴敏表示，白登前幾天才在聯合報系登了一篇針對爭取華裔選民的聲明。「白登陣營會沒看到民進黨這些側翼這段時間以來是怎麼在台灣調侃、修理他嗎？」一旦白登真上台了，會不會修理台灣，民進黨難道不知道政治恩怨難解嗎？為何幾經提醒，仍無視全民與國家利益，強行選邊站？

他提醒，過去政府就曾因美國大選押寶而受傷，一次是為了支持杜威得罪杜魯門，大家難道忘了1949年前後，國民黨受到多大的屈辱與威脅？又有一次是為了支持尼克森得罪了當紅炸子雞甘迺迪，當時政府還特別派副總統陳誠到美國致意；結果，甘迺迪只說了「我可以原諒，但不會遺忘」。

李貴敏說，這些都是錯誤押寶的結果，最後不也祗能用更多資源、更多努力彌補？凡此種種固然是中華民國政治現實所致，但終究還是人民遭殃，實不可不慎。

美國 民進黨 台灣

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