新聞評論／把台炒成「川粉國」 蔡政府選前覺悟已太遲

美國總統川普。(路透 )

美國 總統大選倒數前四天，蔡英文總統召開國安會議，做出爭取美國跨黨派支持及加強國防戰備等五項裁示。直到最後一刻，才做出這樣的裁示，顯示蔡政府終於意識到華府政權可能易手的事實，恐已嫌晚。由此亦可見，政府高層對於這個最重要盟邦的政治大勢過度陷於主觀好惡，故始終缺乏客觀理性的等距原則。如今，駐美代表蕭美琴難以接觸白登團隊核心成員，政府才奢談爭取美國「跨黨派支持」，這是遲來的覺悟。

川普 政府過去幾年對於台灣 的友善，包括在軍售及外交上的提升，台方自應抱持肯定與感謝。但其中許多優遇，是基於美國反制中國大陸的戰略手段之需，而非出於對台灣地位的真正關注與同情；這點，台灣需有清楚的自覺。尤其，川普個人的反覆無常、白人優先的價值觀、種種罔顧民主法治傳統的脫軌言行，除使美國陷於分裂，更失去了領導世界的瞻矚。但在蔡政府一廂情願的炒作下，台灣竟成了全球「川粉」最多的國家，這是咄咄怪事，也多少反映了台灣本身民主信念的偏離。

川普和白登最後誰將勝出，很快即可揭曉。就在近數月的倒數時刻，台灣許多親綠媒體熱烈炒作美國非主流媒體散播的白登家族醜聞，似未意識到美國主流媒體並未跟進這些小道消息。更重要的是，美國媒體近日連續發出了潑「台灣川粉」冷水的報導，迫使蔡政府立即召開國安會議作出裁示及因應，這是人們必須警惕的事：台灣自我感覺良好的時刻也許即將終結。

美國媒體潑台灣川粉冷水的新聞有二：其一，《華盛頓郵報》10月30日報導，民主黨人士今年致蔡英文五二○就職的賀詞遭台方大幅刪減，台方卻刻意放大共和黨人士的祝福，明顯有別。此外，台灣政府的官方推特特意分享美國右翼新聞網站的文章，並轉發川普夫人梅蘭妮亞的推文，明顯選邊。無論台方對《華郵》報導的辯詞為何，都說明台外交人員對美國明顯懷有黨派立場，一味偏好共和黨而冷落民主黨；更重要的是，民主黨陣營對這些差別待遇似相當在意。

其二，美國國家廣播公司（NBC）近日報導，一份指控白登家族醜聞的文件被共和黨廣為流傳，但經調查，發現這份文件的發布機構及撰寫作者全屬虛構。杜撰這份文件的人，是香港壹傳媒主席黎智英的私人助理馬克賽門委託其撰寫，代價為一萬美元。NBC的報導發表後，賽門立即承認此事並道歉，隨後宣布辭職。根據港媒早先的報導，賽門是美國CIA前僱員，也是美共和黨香港支部負責人，經常在台灣居住。這次，他以一萬美元的代價委託他人製造白登醜聞的假報告，用虛構人物及人工智慧合成的照片偽裝作者，以賽門和蘋果日報及黎智英的密切關係，儘管當事兩造都否認，但外界仍然懷疑有「自產自銷」及干預美國大選的行徑。

蔡總統強硬處理兩岸關係，以爭主權尊嚴為目標，自無可厚非。但無論如何，仍必須衡量自身的實力和國家的代價，並在手段、強度或對應事件上作出進退取捨，才是明智國家領導人的作為。美國是台灣幾十年來最重要的盟邦，台灣須與兩黨保持等距或適當的交往關係，才符合台最大利益，這是專業外交人員皆知的準則。然而，蔡政府卻在政治的一廂情願下忘記了這個原則，利用行銷和媒體操作，把台灣變成一個崇拜川普的國度。直到大選前夕，政府才意識到自己可能押錯寶，最後可能「賠很大」，不嫌太遲嗎？